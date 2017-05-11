Кейтлин Дженнер сожалеет о решении по смене пола

Недавно была презентована книга Кейтлин Дженнер, в которой она раскрыла свои мысли, тайны и причины, из-за которых решилась сменить пол.

Семья женщины не поддержала ее в принятом решении, сама же Кейтлин открыто обсуждает эту тему на различных шоу.В книге Дженнер призналась, что у нее возникали сомнения в том, правильно ли она делает.«Зачем я это сделал? Надо прекратить!» - такие мысли присутствовали у Кейтлин.Женщина делится, что когда она проснулась после анестезии, то ее накрыла паника.