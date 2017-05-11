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Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал свою супругу

Сегодня, 15:45
Некоторое время назад во Франции прошли выборы, и новым президентом был выбран Эммануэль Макрон.

Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал свою супругу
После этого в Сети начали обсуждать его личную жизнь и, в первую очередь, супругу Бриджит Тронье.

Бриджит старше своего мужа на 25 лет.

Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал свою супругу


Недавно Эммануэль дал интервью и защитил свою супругу.

«Если бы это я был на 20 лет старше жены, никому и в голову бы не пришло задаваться вопросом, подходим ли мы друг другу. Все эти сплетни только из-за того, что старше в нашей паре именно Бриджит. Только из-за этого все говорят, что наши отношения не могут быть настоящими и крепкими. На самом деле это огромная проблема — то, как общество оценивает женщину, и какое место ей отводит», – сообщил Макрон.

Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал свою супругу


Президент Франции признается, что жена оказывает ему поддержку.

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Ключевые слова: Эммануэль Макрон

Количество просмотров: 6 032
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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