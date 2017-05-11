Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал свою супругу

После этого в Сети начали обсуждать его личную жизнь и, в первую очередь, супругу Бриджит Тронье.Бриджит старше своего мужа на 25 лет.Недавно Эммануэль дал интервью и защитил свою супругу.«Если бы это я был на 20 лет старше жены, никому и в голову бы не пришло задаваться вопросом, подходим ли мы друг другу. Все эти сплетни только из-за того, что старше в нашей паре именно Бриджит. Только из-за этого все говорят, что наши отношения не могут быть настоящими и крепкими. На самом деле это огромная проблема — то, как общество оценивает женщину, и какое место ей отводит», – сообщил Макрон.Президент Франции признается, что жена оказывает ему поддержку.