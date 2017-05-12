Брат Василия Степанова поведал о его реабилитации

Туда 31-летний актер попал после того, как непонятным образом выпал из окна.Семья Василия пытается окружить его заботой, чтобы помочь в реабилитации. Степанов тем не менее продолжает наблюдаться у специалистов.«Он так же находится под наблюдением и ездит к врачу. Насчет диагноза я не знаю, он тоже. Врачебная тайна. Забегать вперед не хочется... Что касается работы, то забегать вперед не хочется. Надо же еще гипс снять – с руки сняли, остался на ноге. Брат говорит, что хочет продолжить работать в своей сфере деятельности. С ним все хорошо», – сообщил брат артиста.Отметим, что после случившегося в Интернете было много слухов о причине произошедшего.