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Брат Василия Степанова поведал о его реабилитации

Сегодня, 10:56
Недавно СМИ сообщили о том, что Василий Степанов был выписан из психиатрической клиники.

Брат Василия Степанова поведал о его реабилитации
Туда 31-летний актер попал после того, как непонятным образом выпал из окна.

Семья Василия пытается окружить его заботой, чтобы помочь в реабилитации. Степанов тем не менее продолжает наблюдаться у специалистов.

Брат Василия Степанова поведал о его реабилитации


«Он так же находится под наблюдением и ездит к врачу. Насчет диагноза я не знаю, он тоже. Врачебная тайна. Забегать вперед не хочется... Что касается работы, то забегать вперед не хочется. Надо же еще гипс снять – с руки сняли, остался на ноге. Брат говорит, что хочет продолжить работать в своей сфере деятельности. С ним все хорошо», – сообщил брат артиста.

Брат Василия Степанова поведал о его реабилитации


Отметим, что после случившегося в Интернете было много слухов о причине произошедшего.

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Ключевые слова: Василий Степанов

Количество просмотров: 1 326
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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