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Наталья Стефаненко рассказала о том, какие у нее отношения со свекровью

Сегодня, 11:28
Телеведущая Наталья Стефаненко живет в Италии более 20 лет.

Наталья Стефаненко рассказала о том, какие у нее отношения со свекровью
С 1995 года Наталья счастлива в браке со своим супругом Лукой Саббиони.

Наталья Стефаненко рассказала о том, какие у нее отношения со свекровью


Недавно Стефаненко в своем микроблоге рассказала о том, какие у нее отношения со свекровью Татьяной.

Наталья Стефаненко рассказала о том, какие у нее отношения со свекровью


«Мама у нас только одна», но мне очень повезло, потому что здесь в Италии я нашла свою вторую маму - мою свекровь. Солнечная женщина и всегда с улыбкой! Когда я смотрю на нее, думаю, что итальянская пословица «Мой дом - моя мама» - это абсолютная правда, потому что с ней я чувствую себя, как дома», - поведала звезда подписчикам.

Наталья Стефаненко рассказала о том, какие у нее отношения со свекровью


Стоит отметить, что у супругов подрастает замечательная дочка Александра.

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Ключевые слова: Наталья Стефаненко

Количество просмотров: 884
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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