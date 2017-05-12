Наталья Стефаненко рассказала о том, какие у нее отношения со свекровью

С 1995 года Наталья счастлива в браке со своим супругом Лукой Саббиони.Недавно Стефаненко в своем микроблоге рассказала о том, какие у нее отношения со свекровью Татьяной.«Мама у нас только одна», но мне очень повезло, потому что здесь в Италии я нашла свою вторую маму - мою свекровь. Солнечная женщина и всегда с улыбкой! Когда я смотрю на нее, думаю, что итальянская пословица «Мой дом - моя мама» - это абсолютная правда, потому что с ней я чувствую себя, как дома», - поведала звезда подписчикам.Стоит отметить, что у супругов подрастает замечательная дочка Александра.