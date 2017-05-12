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Василий Степанов сообщил подробности, из-за чего выпал из окна

Сегодня, 14:07
Около месяца назад СМИ сообщили шокирующую новость о том, что актер Василий Степанов выпал из окна своего дома.

Василий Степанов сообщил подробности, из-за чего выпал из окна
После случившегося актер был помещен на лечение в психиатрическую лечебницу.

Недавно молодой человек побеседовал с корреспондентами и впервые рассказал о случившемся.

Василий Степанов сообщил подробности, из-за чего выпал из окна


«Спасал кошку, она ползала по карнизу третьего этажа. Спустился со своего пятого и хотел ее вытащить оттуда, но не удалось. В результате получил перелом ноги и руки. Если бы падал с пятого этажа, то, наверное, все бы не закончилось хорошо… Сложно сказать, что пережил за те секунды, когда падал. Помню, что очнулся на земле, почувствовал боль в руке, ноге. Конечно, двигаться не мог. Меня увидели люди, которые были на улице и вызвали скорую помощь. Дома никого не было: брат работал, а мама уехала», – поделился мужчина.

Василий признается, что сейчас его самочувствие намного лучше.

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Ключевые слова: Василий Степанов

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Кадр программы «Пусть говорят»

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