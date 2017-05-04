Новый снимок Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой «развязал» войну между поклонниками

Публикуя свежую фотографию в своём блоге, Игорь Николаев и представить не мог, к какой жаркой дискуссии приведёт этот снимок. Дело в том, что певец давно не выкладывал в сеть совместных кадров со своей супругой Юлией Проскуряковой: "Тут подписчики волнуются: дескать, где же фото с женой? А то всё с мужчинами да с мужчинами!...) Вот, пожалуйста, моя прекрасная @uliaveronika !) И повод для фото есть: 14-го мая мы вместе на фестивале ЖАРА в "Вегасе"" - написал Николаев в комментарии к снимку.Однако многие подписчики, вместо того, чтобы писать непосредственно о Юлии, начали оскорблять бывшую супругу Игоря - певицу Наташу Королеву. И причина таких комментариев, по словам поклонников, у них была весомая - в блоге Королевой обсуждение Проскуряковой проходит в исключительно негативном ключе.В частности, в комментариях к свежему фото Наташи, на котором она запечатлена в компании сына, её поклонники как раз сравнили звезду с Юлией. В итоге они решили, 43-летняя Королева выглядит гораздо лучше 34-летней Проскуряковой.