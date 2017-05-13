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Тина Канделаки на отдыхе встретила знаменитого Роналдо

Сегодня, 13:48
В данный момент известная ведущая Тина Канделаки наслаждается отпуском.

Тина Канделаки на отдыхе встретила знаменитого Роналдо
Тина решила отдохнуть вместе со своим мужем Василием Бровко на Мальдивских островах.

Канделаки была приятно удивлена, встретив там легендарного футболиста Роналдо.

Тина Канделаки на отдыхе встретила знаменитого Роналдо


«Встречаем закат с Роналдо. Так устали уже отдыхать, что весь день хотелось начать активнейшим образом работать. Поэтому провели статус с Роналдо о ходе подготовки к Кубку Конфедераций в России. Осталось чуть больше месяца, подготовка идет на всех континентах полным ходом. Договорились встретиться в Москве на полуфинале, куда, надеюсь, пробьется сборная России», - поделилась знаменитость в Инстаграм.

Тина Канделаки на отдыхе встретила знаменитого Роналдо


Поклонники удивились внешним видом футболиста.

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Ключевые слова: Тина Канделаки

Количество просмотров: 5 005
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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