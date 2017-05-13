Тина Канделаки на отдыхе встретила знаменитого Роналдо

Тина решила отдохнуть вместе со своим мужем Василием Бровко на Мальдивских островах.Канделаки была приятно удивлена, встретив там легендарного футболиста Роналдо.«Встречаем закат с Роналдо. Так устали уже отдыхать, что весь день хотелось начать активнейшим образом работать. Поэтому провели статус с Роналдо о ходе подготовки к Кубку Конфедераций в России. Осталось чуть больше месяца, подготовка идет на всех континентах полным ходом. Договорились встретиться в Москве на полуфинале, куда, надеюсь, пробьется сборная России», - поделилась знаменитость в Инстаграм.Поклонники удивились внешним видом футболиста.