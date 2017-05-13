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Солисты группы "Би-2" пострадали от рук злоумышленников

Сегодня, 13:58
Время от времени в Интернете появляются личные данные и интимные фотографии звезд.

Солисты группы "Би-2" пострадали от рук злоумышленников
Теперь же от действий злоумышленников пострадали участники известной группы "Би-2" Шура и Лева.

Проходили съемки нового ролика группы и в этот момент у них украли телефон, который использовался для работы.

Солисты группы "Би-2" пострадали от рук злоумышленников


«Ребята снимали клип в испанском городе Альмерия, – сообщила журналистам представитель группы Мария Вьюгина. – Во время съемок Шура и Лева вели прямую трансляцию с поклонниками в официальном сообществе коллектива во «ВКонтакте». И в это время у них практически из-под носа увели телефон. Вора пытались догнать. Проследовали за ним до самой машины, даже разбили стекло, но преступник все равно уехал. А трансляция в итоге оборвалась».

Отметим, что в украденном телефоне имелись материалы для готовящегося к выходу альбома.

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Ключевые слова: группа Би-2

Количество просмотров: 3 432
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, пресс-служба

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