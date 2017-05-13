Солисты группы "Би-2" пострадали от рук злоумышленников

Теперь же от действий злоумышленников пострадали участники известной группы "Би-2" Шура и Лева.Проходили съемки нового ролика группы и в этот момент у них украли телефон, который использовался для работы.«Ребята снимали клип в испанском городе Альмерия, – сообщила журналистам представитель группы Мария Вьюгина. – Во время съемок Шура и Лева вели прямую трансляцию с поклонниками в официальном сообществе коллектива во «ВКонтакте». И в это время у них практически из-под носа увели телефон. Вора пытались догнать. Проследовали за ним до самой машины, даже разбили стекло, но преступник все равно уехал. А трансляция в итоге оборвалась».Отметим, что в украденном телефоне имелись материалы для готовящегося к выходу альбома.