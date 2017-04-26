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Звезда шоу «Танцы» и «Минута славы» Евгений Смирнов дал откровенное интервью Ангелине Волковой

Сегодня, 21:44
Презентация школы танцев Евгения Смирнова «Рыжий Dance» прошла в том момент, когда еще были свежи воспоминания о скандале на шоу «Минута славы».

Звезда шоу «Танцы» и «Минута славы» Евгений Смирнов дал откровенное интервью Ангелине Волковой

Но все это не особо отразилось на жизнерадостном парне с «неограниченными возможностями» Евгении Смирнове. При поддержке Максима Фадеева он организовал презентацию своей школы танцев, а поддержать его пришли Анжелика Агурбаш. Анастасия Стоцкая, многие другие известные исполнители, а также колумнист глянцевых журналов, модель и автор собственной видео-рубрики «Светская жизнь» Ангелина Волкова.

Звезда шоу «Танцы» и «Минута славы» Евгений Смирнов дал откровенное интервью Ангелине Волковой


Евгений рассказал, что школу задумал очень давно, но после того, как с ним случилась эта страшная история с аварией, но он вернулся в танцы, идея чуть изменилась. Теперь он решил, что эта школа будет для всех и проехав с мастер-классами 12 городов еще больше убедился, что такая школа нужна.

Ну, а касаемо всего произошедшего с ним в последнее время, Евгений, улыбаясь ответил, что он любит людей и любит им улыбаться. Так что, никакие преграды ему не страшны, а после этого разговора и «Светская жизнь» уверена в успехе всех его начинаний.

Звезда шоу «Танцы» и «Минута славы» Евгений Смирнов дал откровенное интервью Ангелине Волковой



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Ключевые слова: Ангелина Волкова, Евгений Смирнов

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Автор: Lili

Автор фото: пресс-служба

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Звезда шоу «Танцы» и «Минута славы» Евгений Смирнов дал откровенное интервью Ангелине Волковой Презентация школы танцев Евгения Смирнова «Рыжий Dance» прошла в том момент, когда еще были свежи воспоминания о скандале на шоу «Минута славы».
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