Звезда шоу «Танцы» и «Минута славы» Евгений Смирнов дал откровенное интервью Ангелине Волковой

Но все это не особо отразилось на жизнерадостном парне с «неограниченными возможностями» Евгении Смирнове. При поддержке Максима Фадеева он организовал презентацию своей школы танцев, а поддержать его пришли Анжелика Агурбаш. Анастасия Стоцкая, многие другие известные исполнители, а также колумнист глянцевых журналов, модель и автор собственной видео-рубрики «Светская жизнь» Ангелина Волкова.Евгений рассказал, что школу задумал очень давно, но после того, как с ним случилась эта страшная история с аварией, но он вернулся в танцы, идея чуть изменилась. Теперь он решил, что эта школа будет для всех и проехав с мастер-классами 12 городов еще больше убедился, что такая школа нужна.Ну, а касаемо всего произошедшего с ним в последнее время, Евгений, улыбаясь ответил, что он любит людей и любит им улыбаться. Так что, никакие преграды ему не страшны, а после этого разговора и «Светская жизнь» уверена в успехе всех его начинаний.