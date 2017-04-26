Звезда шоу «Танцы» и «Минута славы» Евгений Смирнов дал откровенное интервью Ангелине Волковой

Евгений рассказал, что школу задумал очень давно, но после того, как с ним случилась эта страшная история с аварией, но он вернулся в танцы, идея чуть изменилась. Теперь он решил, что эта школа будет для всех и проехав с мастер-классами 12 городов еще больше убедился, что такая школа нужна.
Ну, а касаемо всего произошедшего с ним в последнее время, Евгений, улыбаясь ответил, что он любит людей и любит им улыбаться. Так что, никакие преграды ему не страшны, а после этого разговора и «Светская жизнь» уверена в успехе всех его начинаний.