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Друзья Саши Артемовой больше не хотят ее знать

Сегодня, 10:48
В настоящее время звезды известного реалити-шоу "Дом-2" Александра Артемова и Евгений Кузин готовятся к свадьбе.

Друзья Саши Артемовой больше не хотят ее знать
В феврале влюбленные одержали победу в конкурсе "Свадьба на миллион", проходившем на проекте.

Совсем скоро Саша планирует получить российское гражданство, из-за этого решения у нее ухудшились отношения с друзьями.

Друзья Саши Артемовой больше не хотят ее знать


«Родственников на Украине у меня практически не осталось, только в Донецке, Харькове. Но все в основном тоже поразъезжались в разные страны – в основном тоже в Россию. Мы ее очень любим, всегда считали себя русскими, приближенными к России. Но два знакомых от меня отвернулись, пошли служить в украинскую армию. Для меня это стало ударом. Уж что-что, а политические взгляды, конечно, могут у друзей не сходиться, но не с бранью, руганью, желанием смерти и тому подобное. Для меня это боль», - сообщила Саша корреспондентам.

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Ключевые слова: Евгений Кузин, Александра Артемова

Количество просмотров: 5 408
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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