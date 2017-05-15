Друзья Саши Артемовой больше не хотят ее знать

В феврале влюбленные одержали победу в конкурсе "Свадьба на миллион", проходившем на проекте.Совсем скоро Саша планирует получить российское гражданство, из-за этого решения у нее ухудшились отношения с друзьями.«Родственников на Украине у меня практически не осталось, только в Донецке, Харькове. Но все в основном тоже поразъезжались в разные страны – в основном тоже в Россию. Мы ее очень любим, всегда считали себя русскими, приближенными к России. Но два знакомых от меня отвернулись, пошли служить в украинскую армию. Для меня это стало ударом. Уж что-что, а политические взгляды, конечно, могут у друзей не сходиться, но не с бранью, руганью, желанием смерти и тому подобное. Для меня это боль», - сообщила Саша корреспондентам.