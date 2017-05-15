Наталья Водянова поделилась сложностями, через которые пришлось пройти ее младшей сестре

Наталья не стесняется того, что выросла в довольно бедной семье.Недавно Водянова поделилась тем, через что пришлось пройти ее младшей сестре Кристине, чтобы получить хорошее образование.«Моя сестренка, самая младшенькая Кристина, теперь искусствовед. Я ею очень горжусь. Сейчас, смотря на мою дочь Невочку, которой 11, даже сложно представить, что в этом же юном возрасте Кристина оставила Нижний, родной дом и маму и переехала в школу-интернат для девочек в Англии», - поведала Наталья.По словам модели, ее сестренка всегда была очень целеустремленной и трудолюбивой девочкой.