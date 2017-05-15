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Наталья Водянова поделилась сложностями, через которые пришлось пройти ее младшей сестре

Сегодня, 12:05
Всемирно известная модель Наталья Водянова никогда не пыталась скрыть своего происхождения.

Наталья Водянова поделилась сложностями, через которые пришлось пройти ее младшей сестре
Наталья не стесняется того, что выросла в довольно бедной семье.

Наталья Водянова поделилась сложностями, через которые пришлось пройти ее младшей сестре


Недавно Водянова поделилась тем, через что пришлось пройти ее младшей сестре Кристине, чтобы получить хорошее образование.

Наталья Водянова поделилась сложностями, через которые пришлось пройти ее младшей сестре


«Моя сестренка, самая младшенькая Кристина, теперь искусствовед. Я ею очень горжусь. Сейчас, смотря на мою дочь Невочку, которой 11, даже сложно представить, что в этом же юном возрасте Кристина оставила Нижний, родной дом и маму и переехала в школу-интернат для девочек в Англии», - поведала Наталья.

По словам модели, ее сестренка всегда была очень целеустремленной и трудолюбивой девочкой.

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Ключевые слова: Наталья Водянова

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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