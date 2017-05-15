Джиллиан Андерсон не может передвигаться без костылей

На церемонии проходило награждение создателей лучших британских сериалов и телепрограмм прошлого года. Чтобы позировать перед фотографами в более изящном виде, Андерсон передала костыли помощнику, позволив насладиться её платьем и пикантным вырезом на платье.
Отметим, что Джиллиан повредила ногу, о чем рассказала в блоге, показав внушительный гипс.
Пожелаем актрисе как можно скорее оправиться от травмы.
Ключевые слова: Джиллиан Андерсон
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Автор: Mysha
Автор фото: dailymail.co.uk
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