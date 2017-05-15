Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Джиллиан Андерсон не может передвигаться без костылей

Вчера, 15:26
48-летняя Джиллиан Андерсон удивила гостей премии Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA TV 2017.

Джиллиан Андерсон не может передвигаться без костылей
На церемонии проходило награждение создателей лучших британских сериалов и телепрограмм прошлого года. Чтобы позировать перед фотографами в более изящном виде, Андерсон передала костыли помощнику, позволив насладиться её платьем и пикантным вырезом на платье.

Джиллиан Андерсон не может передвигаться без костылей


Джиллиан Андерсон не может передвигаться без костылей


Джиллиан Андерсон не может передвигаться без костылей


Джиллиан Андерсон не может передвигаться без костылей


Джиллиан Андерсон не может передвигаться без костылей


Отметим, что Джиллиан повредила ногу, о чем рассказала в блоге, показав внушительный гипс.

Джиллиан Андерсон не может передвигаться без костылей


Пожелаем актрисе как можно скорее оправиться от травмы.

Джиллиан Андерсон не может передвигаться без костылей

← Анджелина Джоли в "День Матери" выгля... Нелли Ермолаева получила приятный сюр... →

Ключевые слова: Джиллиан Андерсон

Количество просмотров: 9 841
Автор: Mysha

Автор фото: dailymail.co.uk

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Памела Андерсон поразила публику розовым платьем с глубоким декольте
Джиллиан Андерсон сделана сенсационное признание
Памела Андерсон представила коллекцию купальников
Памела Андерсон разделась для Paper
Самое популярное за неделю
Комментарии




Наташа Королева откровенно рассказала о первом свидании с Тарзаном Певица Наташа Королева шокировала сеть своим признанием о первом свидании с будущим мужем.
Андрей Малахов поднял на смех ноухау Анастасии Волочковой Телеведущий Андрей Малахов на свежем снимке подражает Анастасии Волочковой.
Подписчики обвинили Ксению Собчак в невнимании к собственному ребенку В комментариях к очередным снимкам с отдыха телеведущую Ксению Собчак назвали "матерью-кукушкой".
Елена Корикова переехала из своей квартиры из-за конфликта с соседями После того как актриса Елена Корикова сыграла главную роль в сериале "Бедная Настя", она проснулась известной.
Дочь Майкла Джексона показала обнаженный снимок Ранее дочку знаменитого Майкла Джексона невозможно было увидеть, кроме как в бесформенной мужской одежде.
Нелли Ермолаева получила приятный сюрприз от мужа 13 мая экс-участница знаменитого телепроекта "Дом-2" Нелли Ермолаева принимала поздравления в честь 31-летия.
Джиллиан Андерсон не может передвигаться без костылей 48-летняя Джиллиан Андерсон удивила гостей премии Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA TV 2017.
Анджелина Джоли в "День Матери" выглядела жутко истощенной Папарацци встретили актрису Анджелину Джоли, выходящую из ресторана "Beauty & Essex", который находится в Лос-Анджелесе.
Жену Гарика Мартиросяна перепутали с Меланией Трамп Недавно известный шоумен Гарик Мартиросян вместе со своей женой и дочкой решил отдохнуть в городах Европы.
Лейсан Утяшева опубликовала фото подросшего сына Популярная телеведущая и спортсменка Лейсан Утяшева не любит показывать своих детей общественности.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2016 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.