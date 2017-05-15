Джиллиан Андерсон не может передвигаться без костылей

На церемонии проходило награждение создателей лучших британских сериалов и телепрограмм прошлого года. Чтобы позировать перед фотографами в более изящном виде, Андерсон передала костыли помощнику, позволив насладиться её платьем и пикантным вырезом на платье.Отметим, что Джиллиан повредила ногу, о чем рассказала в блоге, показав внушительный гипс.Пожелаем актрисе как можно скорее оправиться от травмы.