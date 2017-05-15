Подписчики обвинили Ксению Собчак в невнимании к собственному ребенку

Когда только стало известно, что 35-летняя Ксения Собчак впервые станет матерью, многие попросту не поверили в это - скандальная звезда неоднократно заявляла, что не любит детей в целом и не собирается иметь собственных. Но после рождения сына Платона её отношение к детям, по словам самой телеведущей, изменилось.Но, видимо, изменилось не до конца - именно так считают некоторые поклонники светской львицы. Видя, что Собчак и её супруг Максим Виторган то и дело отправляются на отдых (только за последние месяцы они побывали в Китае, Японии, Италии и Турции), а сына оставляют на бабушек и дедушек, подписчики окрестили Ксению не иначе, как "матерью-кукушкой".