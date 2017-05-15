Но, видимо, изменилось не до конца - именно так считают некоторые поклонники светской львицы. Видя, что Собчак и её супруг Максим Виторган то и дело отправляются на отдых (только за последние месяцы они побывали в Китае, Японии, Италии и Турции), а сына оставляют на бабушек и дедушек, подписчики окрестили Ксению не иначе, как "матерью-кукушкой".
Подписчики обвинили Ксению Собчак в невнимании к собственному ребенку
Вчера, 19:47
В комментариях к очередным снимкам с отдыха телеведущую Ксению Собчак назвали "матерью-кукушкой".
Когда только стало известно, что 35-летняя Ксения Собчак впервые станет матерью, многие попросту не поверили в это - скандальная звезда неоднократно заявляла, что не любит детей в целом и не собирается иметь собственных. Но после рождения сына Платона её отношение к детям, по словам самой телеведущей, изменилось.
Но, видимо, изменилось не до конца - именно так считают некоторые поклонники светской львицы. Видя, что Собчак и её супруг Максим Виторган то и дело отправляются на отдых (только за последние месяцы они побывали в Китае, Японии, Италии и Турции), а сына оставляют на бабушек и дедушек, подписчики окрестили Ксению не иначе, как "матерью-кукушкой".
Но, видимо, изменилось не до конца - именно так считают некоторые поклонники светской львицы. Видя, что Собчак и её супруг Максим Виторган то и дело отправляются на отдых (только за последние месяцы они побывали в Китае, Японии, Италии и Турции), а сына оставляют на бабушек и дедушек, подписчики окрестили Ксению не иначе, как "матерью-кукушкой".
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Ключевые слова: Ксения Собчак
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Количество просмотров: 12 168
Автор: KatarinaПерейти в галерею
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Автор фото: instagram
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