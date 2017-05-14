Наташа Королева откровенно рассказала о первом свидании с Тарзаном

Популярная исполнительница Наташа Королева стала гостьей скандального шоу "Секрет на миллион". На вопрос о первом свидании с Тарзаном певица дала невероятно откровенный ответ - будущие супруги занялись сексом на первой же встрече. В то время Королева фактически ещё была замужем за композитором и певцом Игорем Николаевым, однако они уже не жили вместе и готовились оформить развод.Тарзана, или Сергея Глушко, Королева увидела в стриптиз-клубе, где он выступал на сцене. Мужчина произвел на звезду неизгладимое впечатление, однако она рассчитывала просто весело провести с ним один вечер. Но после клуба она приняла приглашение Сергея и поехала к нему домой. После страстной ночи Наташа приняла решение переехать к "неожиданному" возлюбленному. Пара поженилась в 2003 году.