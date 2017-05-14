Тарзана, или Сергея Глушко, Королева увидела в стриптиз-клубе, где он выступал на сцене. Мужчина произвел на звезду неизгладимое впечатление, однако она рассчитывала просто весело провести с ним один вечер. Но после клуба она приняла приглашение Сергея и поехала к нему домой. После страстной ночи Наташа приняла решение переехать к "неожиданному" возлюбленному. Пара поженилась в 2003 году.
Наташа Королева откровенно рассказала о первом свидании с Тарзаном
Вчера, 20:42
Певица Наташа Королева шокировала сеть своим признанием о первом свидании с будущим мужем.
Популярная исполнительница Наташа Королева стала гостьей скандального шоу "Секрет на миллион". На вопрос о первом свидании с Тарзаном певица дала невероятно откровенный ответ - будущие супруги занялись сексом на первой же встрече. В то время Королева фактически ещё была замужем за композитором и певцом Игорем Николаевым, однако они уже не жили вместе и готовились оформить развод.
Тарзана, или Сергея Глушко, Королева увидела в стриптиз-клубе, где он выступал на сцене. Мужчина произвел на звезду неизгладимое впечатление, однако она рассчитывала просто весело провести с ним один вечер. Но после клуба она приняла приглашение Сергея и поехала к нему домой. После страстной ночи Наташа приняла решение переехать к "неожиданному" возлюбленному. Пара поженилась в 2003 году.
Тарзана, или Сергея Глушко, Королева увидела в стриптиз-клубе, где он выступал на сцене. Мужчина произвел на звезду неизгладимое впечатление, однако она рассчитывала просто весело провести с ним один вечер. Но после клуба она приняла приглашение Сергея и поехала к нему домой. После страстной ночи Наташа приняла решение переехать к "неожиданному" возлюбленному. Пара поженилась в 2003 году.
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Ключевые слова: Наташа Королева, Тарзан, Сергей Глушко
Количество просмотров: 51 194
Количество просмотров: 51 194
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram
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Автор фото: instagram
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Наташа Королева откровенно рассказала о первом свидании с Тарзаном Певица Наташа Королева шокировала сеть своим признанием о первом свидании с будущим мужем.
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