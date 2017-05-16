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Сергей Лазарев высказал свое мнение о номере участника "Евровидения"

Сегодня, 12:36
13 мая в столице Украины прошел финал международного конкурса "Евровидение", на котором первое место занял португалец Сальвадор Собрал.

Сергей Лазарев высказал свое мнение о номере участника "Евровидения"
После выступления представителя Кипра Овига Демирчяна в Сети начались бурные обсуждения.

Многие посчитали, что его выступление повторяло номер нашего певца Сергея Лазарева, представлявшего Россию на конкурсе в 2016 году.

Сергей Лазарев высказал свое мнение о номере участника "Евровидения"


В передаче "Прямой эфир" Сергея попросили прокомментировать данную ситуацию.

«Я увидел это в Интернете. Поклонники сделали скриншоты и начали отправлять мне. Это такая некая цитата, «привет» от России. Конечно, льстит, что мы кого-то вдохновили, раз наш прошлогодний номер так запал в душу некоторым участникам, что они решили нас процитировать. Не знаю, плохо это или хорошо. Наверное, хорошо, что мы вдохновили их на это… Тем не менее это им не очень помогло – они не оказались в лидерах. Номер хороший, но все равно нужно стараться делать что-то свое», – сообщил Сергей.

Сергей Лазарев высказал свое мнение о номере участника "Евровидения"


Лазарев занял тогда на конкурсе третье место.

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Ключевые слова: Сергей Лазарев, Евровидение

Количество просмотров: 7 033
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Кадр программы «Прямой эфир»

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Сергей Лазарев высказал свое мнение о номере участника "Евровидения" 13 мая в столице Украины прошел финал международного конкурса "Евровидение", на котором первое место занял португалец Сальвадор Собрал.
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