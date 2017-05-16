Сергей Лазарев высказал свое мнение о номере участника "Евровидения"

После выступления представителя Кипра Овига Демирчяна в Сети начались бурные обсуждения.Многие посчитали, что его выступление повторяло номер нашего певца Сергея Лазарева, представлявшего Россию на конкурсе в 2016 году.В передаче "Прямой эфир" Сергея попросили прокомментировать данную ситуацию.«Я увидел это в Интернете. Поклонники сделали скриншоты и начали отправлять мне. Это такая некая цитата, «привет» от России. Конечно, льстит, что мы кого-то вдохновили, раз наш прошлогодний номер так запал в душу некоторым участникам, что они решили нас процитировать. Не знаю, плохо это или хорошо. Наверное, хорошо, что мы вдохновили их на это… Тем не менее это им не очень помогло – они не оказались в лидерах. Номер хороший, но все равно нужно стараться делать что-то свое», – сообщил Сергей.Лазарев занял тогда на конкурсе третье место.