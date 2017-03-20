Стефания Маликова попрощалась со школой

Стеша обещала рассказать, как успешно подготовиться к сложному испытанию, что и сделала в Инстаграм:"Помню, я обещала написать про подготовку к ЕГЭ. ) получите-распишитесь.Я рада, что выбрала тернистый путь, он всегда ведёт к звездам. А именно решила сдавать литературу, конечно, все экзамены непростые, но литература и история считаются самыми сложными. Почему? Потому что объем прочитанного, выученного, проанализированного огромен. К примеру, я бы может быть и никогда бы и не прочитала "Преступление и Наказание" и не поняла бы, что Сонечка Мармеладова мне нравится даже больше, чем излюбленная мною Наташа Ростова. С возрастом наши взгляды, интересы, мысли меняются. Может быть, поэтому тяжёлая история жизни "вечной Сонечки" стала мне ближе, чем история беззаботной жизни Наташи. Именно теория всепрощения, смирения Сони меня так впечатлила, ведь Достоевский в ее образе показывает отношение Бога к человеку (С. к Раскольникову). И если бы я не решила сдавать литературу, я бы не подобралась к "Тихому Дону" Шолохова и не узнала бы настоящую сущность женщины, которую по -разному олицетворяют в романе Наталья и Аксинья. Или его же рассказу "Родинка" и не поняла бы ужасы любой Гражданской войны( будь это война 1918 г, или ... ), когда сын на отца, мать на дочь.Я убеждена, что ЕГЭ позволяет нам расширить свой кругозор, если мы действительно этого хотим. И баллы не важны, 80 или 90, главное, знания, которые остаются в нашей голове! Относитесь к этому экзамену проще, но не забрасывайте! Читайте, изучайте, анализируйте! Все получится! Тяжело в учении, легко в бою:) #егэ на 100 баллов #будущийжурналист".Помимо этого Стефания призналась, что особенно относится к магии чисел:"Выпускница - 2017 ! звучит красиво))) Я прочитала на одном интересном сайте, что цифра 7 — это самое тревожное число, самое авантюристическое. Именно оно символизирует отмирание несчастливого прошлого, прощение с ненужным и бесполезным, 7 — число желаний, мечт и духовных стремлений. Для таких, как я, верующих в нумерологию, это значит очень много! ) вообще, мое число — 13, именно под этой счастливой звездой я родилась, да и вообще, много хороших вещей у меня происходит именно 13 ! Хотя в мифологии и Библии, да и в той же самой нумерологии считается, что число 13 навлекается на тебя неудачу. Но у меня все наоборот! 13 — это моя благополучная цифра! Надеюсь, что и цифра 7 ( 17 ) станет для меня символом победы и успеха, дорогой к прекрасному будущему. Мы это то, во что мы верим! Жизнь — совокупность всех мыслей и желаний. Поэтому так важно верить в лучшее!".С девушкой нельзя не согласится! Желаю всем, кто готовится к ЕГЭ "собрать все силы в кулак" и сдать на 100 баллов!