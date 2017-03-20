Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Стефания Маликова попрощалась со школой

Вчера, 22:56
Дочка известного композитора Стефания Маликова в этом году заканчивает школу, а это значит, что ей надо сдавать ЕГЭ.

Стефания Маликова попрощалась со школой
Стеша обещала рассказать, как успешно подготовиться к сложному испытанию, что и сделала в Инстаграм:

"Помню, я обещала написать про подготовку к ЕГЭ. ) получите-распишитесь.

Я рада, что выбрала тернистый путь, он всегда ведёт к звездам. А именно решила сдавать литературу, конечно, все экзамены непростые, но литература и история считаются самыми сложными. Почему? Потому что объем прочитанного, выученного, проанализированного огромен. К примеру, я бы может быть и никогда бы и не прочитала "Преступление и Наказание" и не поняла бы, что Сонечка Мармеладова мне нравится даже больше, чем излюбленная мною Наташа Ростова. С возрастом наши взгляды, интересы, мысли меняются. Может быть, поэтому тяжёлая история жизни "вечной Сонечки" стала мне ближе, чем история беззаботной жизни Наташи. Именно теория всепрощения, смирения Сони меня так впечатлила, ведь Достоевский в ее образе показывает отношение Бога к человеку (С. к Раскольникову). И если бы я не решила сдавать литературу, я бы не подобралась к "Тихому Дону" Шолохова и не узнала бы настоящую сущность женщины, которую по -разному олицетворяют в романе Наталья и Аксинья. Или его же рассказу "Родинка" и не поняла бы ужасы любой Гражданской войны( будь это война 1918 г, или ... ), когда сын на отца, мать на дочь.

Я убеждена, что ЕГЭ позволяет нам расширить свой кругозор, если мы действительно этого хотим. И баллы не важны, 80 или 90, главное, знания, которые остаются в нашей голове! Относитесь к этому экзамену проще, но не забрасывайте! Читайте, изучайте, анализируйте! Все получится! Тяжело в учении, легко в бою:) #егэ на 100 баллов #будущийжурналист".

Стефания Маликова попрощалась со школой


Помимо этого Стефания призналась, что особенно относится к магии чисел:

"Выпускница - 2017 ! звучит красиво))) Я прочитала на одном интересном сайте, что цифра 7 — это самое тревожное число, самое авантюристическое. Именно оно символизирует отмирание несчастливого прошлого, прощение с ненужным и бесполезным, 7 — число желаний, мечт и духовных стремлений. Для таких, как я, верующих в нумерологию, это значит очень много! ) вообще, мое число — 13, именно под этой счастливой звездой я родилась, да и вообще, много хороших вещей у меня происходит именно 13 ! Хотя в мифологии и Библии, да и в той же самой нумерологии считается, что число 13 навлекается на тебя неудачу. Но у меня все наоборот! 13 — это моя благополучная цифра! Надеюсь, что и цифра 7 ( 17 ) станет для меня символом победы и успеха, дорогой к прекрасному будущему. Мы это то, во что мы верим! Жизнь — совокупность всех мыслей и желаний. Поэтому так важно верить в лучшее!".

Стефания Маликова попрощалась со школой


С девушкой нельзя не согласится! Желаю всем, кто готовится к ЕГЭ "собрать все силы в кулак" и сдать на 100 баллов!

Стефания Маликова попрощалась со школой

← Максим Галкин очаровал фотографиями п... Кэти Топурия выкрасила волосы в кисло... →

Ключевые слова: Стефания Маликова

Количество просмотров: 4 992
Автор: Mysha

Автор фото: instagram.com

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Стефания Маликова ослушалась маму и теперь жалеет об этом
Наташа Королёва призналась, что не может забеременеть
Стефания Маликова решилась на разговор о сексе с папой
Стефания Маликова
Самое популярное за неделю
Комментарии




Натали Портман вернула былую форму после беременности Зимой голливудская звезда Натали Портман стала мамой во второй раз.
Новую фотосессию Кайли Дженнер назвали жалким зрелищем Модель Кайли Дженнер предстала в образе куклы Барби для взрослых.
В сети появились роскошные фото 19-летней возлюбленной Венсана Касселя Знаменитый актер Венсан Кассель закрутил роман с моделью в 2015 году.
Дочка Ларисы Гузеевой постриглась под мальчика 17-летняя дочка известной актрисы и ведущей Ольга Бухарова и раннее не отличалась изысканной женственностью, а теперь и вовсе стала похожа на мальчика.
Елена Бирюкова призналась в интервью, что после диагноза онкология не знала, как жить 46-летняя Елена Бирюкова впервые за долгое время решила рассказать о том, как ей удалось победить серьёзную болезнь.
Нюша предстала перед поклонниками в бикини и с новой прической Еще несколько дней назад Нюша радовала подписчиков фотосессией в бикини.
Кэти Топурия выкрасила волосы в кислотный цвет Певица Кэти Топурия большая любительница экспериментов с собственной внешностью и нарядами.
Стефания Маликова попрощалась со школой Дочка известного композитора Стефания Маликова в этом году заканчивает школу, а это значит, что ей надо сдавать ЕГЭ.
Максим Галкин очаровал фотографиями подросших Гарри и Лизы Очаровательные детки Максима Галкина и Аллы Пугачевой продолжают покорять Интернет.
Певица T-Killah искупался на отдыхе голым Несколько дней назад певец Александр Тарасов, более известный, как T-Killah, отправился отдохнуть на Мальдивы.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2016 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.