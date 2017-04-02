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Елена Бирюкова призналась в интервью, что после диагноза онкология не знала, как жить

Вчера, 23:15
46-летняя Елена Бирюкова впервые за долгое время решила рассказать о том, как ей удалось победить серьёзную болезнь.

Елена Бирюкова призналась в интервью, что после диагноза онкология не знала, как жить
Елена признается, что сейчас она счастлива, но еще 20 лет назад она была готова похоронить себя заживо.

Елена Бирюкова призналась в интервью, что после диагноза онкология не знала, как жить


В 31 год после планового осмотра у гинеколога Елене вынесли приговор.

"Когда мне сделали УЗИ, обнаружили кисту в яичнике. Врач сразу сказал, 50%, что это рак! Надо делать полостную операцию, идите морально готовьтесь". Вышла из больницы и просто захлебывалась от слез. Пошла в храм, подошла там к женщине и рассказала о том, что у меня вот такую болезнь нашли, не знаю, как быть, скажите, куда ставить свечки, каких святых просить, что мне вообще делать! Женщина меня за руку подводила к разным иконам"
- рассказывает Бирюкова в интервью изданию "Собеседник".

После новости о кисте, у актрисы обнаружили опухоль во втором яичнике. Вместе с проблемами о здоровье, произошел разлад и в личной жизни. На тот момент Елена была замужем за театральным режиссером Алексеем Литвиновым и воспитывала старшую 3-летнюю дочь Александру. Елена вспоминает страшный день, когда в день операции муж сказал, что не может приехать к ней:

"Самое ужасное для меня было то, что, когда мне назначили день операции, мой муж уехал ставить спектакль! Мне было невероятно страшно! Я умоляла его приехать, отпроситься, сказать, что у жены операция… Он не приехал. После этого и началась наша история расставания, которая привела к разводу. Больше не хочу о нем говорить".

Елена Бирюкова призналась в интервью, что после диагноза онкология не знала, как жить


К счастью, сейчас у Елены не только все хорошо со здоровьем, но и личная жизнь наладилась. Она живет гражданским браком с бизнесменом Ильей Хорошиловым и воспитывает двух чудесных дочек.

Елена Бирюкова призналась в интервью, что после диагноза онкология не знала, как жить

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Ключевые слова: Елена Бирюкова

Количество просмотров: 3 081
Автор: Mysha

Автор фото: instagram.com

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