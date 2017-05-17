Жительницы Южной Кореи сходят с ума по телохранителю нового президента

После грандиозного скандала, в котором была замешана бывший президент страны Пак Кын Хе и её близкая подруга-гадалка, которая влияла на все её политические решения, в Южной Корее состоялись выборы. Новым лидером страны стал демократ Мун Чжэ Ин.Однако вовсе не он стал главным источником для многочисленных новостей и заметок в соц. сетях. Жительницы страны "положили глаз" на весьма привлекательного телохранителя президента, похожего, по их мнению, на отважного героя боевиков. Своеобразная популярность мужчины уже распространилась почти по всему миру - об охраннике пишут самые популярные издания.