Однако вовсе не он стал главным источником для многочисленных новостей и заметок в соц. сетях. Жительницы страны "положили глаз" на весьма привлекательного телохранителя президента, похожего, по их мнению, на отважного героя боевиков. Своеобразная популярность мужчины уже распространилась почти по всему миру - об охраннике пишут самые популярные издания.
Жительницы Южной Кореи сходят с ума по телохранителю нового президента
Вчера, 20:45
Несколько дней назад Южная Корея выбрала нового лидера страны.
После грандиозного скандала, в котором была замешана бывший президент страны Пак Кын Хе и её близкая подруга-гадалка, которая влияла на все её политические решения, в Южной Корее состоялись выборы. Новым лидером страны стал демократ Мун Чжэ Ин.
Однако вовсе не он стал главным источником для многочисленных новостей и заметок в соц. сетях. Жительницы страны "положили глаз" на весьма привлекательного телохранителя президента, похожего, по их мнению, на отважного героя боевиков. Своеобразная популярность мужчины уже распространилась почти по всему миру - об охраннике пишут самые популярные издания.
Однако вовсе не он стал главным источником для многочисленных новостей и заметок в соц. сетях. Жительницы страны "положили глаз" на весьма привлекательного телохранителя президента, похожего, по их мнению, на отважного героя боевиков. Своеобразная популярность мужчины уже распространилась почти по всему миру - об охраннике пишут самые популярные издания.
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Ключевые слова: Мун Чжэ Ин
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Количество просмотров: 12 818
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, vk.com, kremlin press
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Автор фото: instagram, vk.com, kremlin press
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