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Жительницы Южной Кореи сходят с ума по телохранителю нового президента

Вчера, 20:45
Несколько дней назад Южная Корея выбрала нового лидера страны.

Жительницы Южной Кореи сходят с ума по телохранителю нового президента
После грандиозного скандала, в котором была замешана бывший президент страны Пак Кын Хе и её близкая подруга-гадалка, которая влияла на все её политические решения, в Южной Корее состоялись выборы. Новым лидером страны стал демократ Мун Чжэ Ин.

Жительницы Южной Кореи сходят с ума по телохранителю нового президента


Однако вовсе не он стал главным источником для многочисленных новостей и заметок в соц. сетях. Жительницы страны "положили глаз" на весьма привлекательного телохранителя президента, похожего, по их мнению, на отважного героя боевиков. Своеобразная популярность мужчины уже распространилась почти по всему миру - об охраннике пишут самые популярные издания.

Жительницы Южной Кореи сходят с ума по телохранителю нового президента


Жительницы Южной Кореи сходят с ума по телохранителю нового президента

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Ключевые слова: Мун Чжэ Ин

Количество просмотров: 12 818
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com, kremlin press

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