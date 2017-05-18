Александра Харитонова находится в депрессивном состоянии

Звезда нередко делится с фанатами своими мыслями, душевными переживаниями.На днях фолловеры забеспокоились за Харитонову, оставившую пост, в котором она описала свое состояние.«Хотела сказать, как важно, когда у тебя есть родные, люди, которые тебя любят и понимают. Которые всегда с тобой: и в трудную минуту, и в радостную. Конечно, это счастье. У вас когда-нибудь такое бывает? Когда вы возвращаетесь из каких-то мест, где зарядились такими же эмоциями как я сейчас. Я не могу до сих пор отойти от них, потому что только сегодня я была с родителями в Геленджике, а уже сейчас в Москве. Так хочется все бросить и уехать обратно. Такие мысли сейчас посещают страшные. Я сегодня летела в самолете, и у меня наворачивались слезы от того, что я одна здесь. Я безумно одинока. Это тяжело», - сообщила звезда.Поклонники поспешили поддержать Харитонову.