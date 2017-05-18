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Александра Харитонова находится в депрессивном состоянии

Сегодня, 13:03
Участница знаменитого реалити-шоу "Дом-2" Александра Харитонова часто общается со своими подписчиками в Инстаграм.

Александра Харитонова находится в депрессивном состоянии
Звезда нередко делится с фанатами своими мыслями, душевными переживаниями.

На днях фолловеры забеспокоились за Харитонову, оставившую пост, в котором она описала свое состояние.

Александра Харитонова находится в депрессивном состоянии


«Хотела сказать, как важно, когда у тебя есть родные, люди, которые тебя любят и понимают. Которые всегда с тобой: и в трудную минуту, и в радостную. Конечно, это счастье. У вас когда-нибудь такое бывает? Когда вы возвращаетесь из каких-то мест, где зарядились такими же эмоциями как я сейчас. Я не могу до сих пор отойти от них, потому что только сегодня я была с родителями в Геленджике, а уже сейчас в Москве. Так хочется все бросить и уехать обратно. Такие мысли сейчас посещают страшные. Я сегодня летела в самолете, и у меня наворачивались слезы от того, что я одна здесь. Я безумно одинока. Это тяжело», - сообщила звезда.

Поклонники поспешили поддержать Харитонову.

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Ключевые слова: Александра Харитонова

Количество просмотров: 7 722
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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