Елена Галицына провела вечер в своем доме с легендарным дизайнером

Уже успевшие стать близкими друзьями, Елена и Жан-Клод продолжили обсуждать перспективы совместной работы над новой коллекцией мастера.Талант Jitrois и его модный бренд давно признаны во всем мире. Среди его клиентов десятки знаменитостей, члены королевских династий и ценители модной, но при этом практичной одежды из тончайшей эластичной кожи, которая была разработана мастером почти четверть века назад.В свое время музами маэстро становились великая Майя Плисецкая и неповторимая Шер. Теперь эту ответственную и непростую миссию взяла на себя Елена Галицына. Их общение стало по-настоящему полезным для обеих сторон.Давняя поклонница бренда Jitrois Елена Галицына имеет уникальную возможность узнать секреты мастерства от великого модельера. А Жан-Клод Житруа, в свою очередь, не упускает шанса распросить Елену Галицыну о ее видении модных трендов в женской одежде.Творческое сотрудничество двух друзей обещает стать плодотворным.