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Елена Галицына провела вечер в своем доме с легендарным дизайнером

Вчера, 19:22
После недавней встречи в Париже, певица и модель Елена Галицына приняла знаменитого модельера Жана-Клода Житруа у себя в Лондоне.

Елена Галицына провела вечер в своем доме с легендарным дизайнером




Уже успевшие стать близкими друзьями, Елена и Жан-Клод продолжили обсуждать перспективы совместной работы над новой коллекцией мастера.

Елена Галицына провела вечер в своем доме с легендарным дизайнером


Талант Jitrois и его модный бренд давно признаны во всем мире. Среди его клиентов десятки знаменитостей, члены королевских династий и ценители модной, но при этом практичной одежды из тончайшей эластичной кожи, которая была разработана мастером почти четверть века назад.

Елена Галицына провела вечер в своем доме с легендарным дизайнером


В свое время музами маэстро становились великая Майя Плисецкая и неповторимая Шер. Теперь эту ответственную и непростую миссию взяла на себя Елена Галицына. Их общение стало по-настоящему полезным для обеих сторон.

Елена Галицына провела вечер в своем доме с легендарным дизайнером


Давняя поклонница бренда Jitrois Елена Галицына имеет уникальную возможность узнать секреты мастерства от великого модельера. А Жан-Клод Житруа, в свою очередь, не упускает шанса распросить Елену Галицыну о ее видении модных трендов в женской одежде.

Елена Галицына провела вечер в своем доме с легендарным дизайнером


Творческое сотрудничество двух друзей обещает стать плодотворным.

Елена Галицына провела вечер в своем доме с легендарным дизайнером

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Ключевые слова: Елена Галицына

Количество просмотров: 2 158
Автор: Mysha

Автор фото: личный архив Елены Галицыной

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