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Беременная Никки Рид получила трогательное поздравление с днем рождения от мужа

Вчера, 21:21
Звезда фильма "Сумерки" Никки Рид ждет первенца.

Беременная Никки Рид получила трогательное поздравление с днем рождения от мужа
Яркая стильная пара двух кинозвезд - актрисы Никки Рид и актера Йена Сомерхолдера ожидает пополнения в семье. Накануне Никки отметила свой 29-й день рождения и, среди прочих, получила, пожалуй самый нежный и трогательный подарок - поздравление от мужа.

Беременная Никки Рид получила трогательное поздравление с днем рождения от мужа


Беременная Никки Рид получила трогательное поздравление с днем рождения от мужа


"Поздравляю с днем рождения самого прекрасного человека из всех, кого я знаю... По бесконечному множеству причин - я даже не стану перечислять их, ведь все, кто знают или даже не знают тебя, непременно согласятся со мной. Это твой день. Любовь и свет, которые ты излучаешь, как маяк, озаряют путь нам всем. Всё это любовь, которая несет меня к спокойным берегам дома и уносит прочь от опасных вод жизни... Каждый новый день я убеждаюсь в твоей красоте и энергии. Я знаю, насколько мне повезло, что я разделяю жизнь вместе с тобой. С любовью, Йен" - написал актер в блоге и выложил фото милого семейного празднования.

Беременная Никки Рид получила трогательное поздравление с днем рождения от мужа


Беременная Никки Рид получила трогательное поздравление с днем рождения от мужа


Беременная Никки Рид получила трогательное поздравление с днем рождения от мужа

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Ключевые слова: Никки Рид, Йен Сомерхолдер

Количество просмотров: 1 781
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com

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