Беременная Никки Рид получила трогательное поздравление с днем рождения от мужа

Яркая стильная пара двух кинозвезд - актрисы Никки Рид и актера Йена Сомерхолдера ожидает пополнения в семье. Накануне Никки отметила свой 29-й день рождения и, среди прочих, получила, пожалуй самый нежный и трогательный подарок - поздравление от мужа."Поздравляю с днем рождения самого прекрасного человека из всех, кого я знаю... По бесконечному множеству причин - я даже не стану перечислять их, ведь все, кто знают или даже не знают тебя, непременно согласятся со мной. Это твой день. Любовь и свет, которые ты излучаешь, как маяк, озаряют путь нам всем. Всё это любовь, которая несет меня к спокойным берегам дома и уносит прочь от опасных вод жизни... Каждый новый день я убеждаюсь в твоей красоте и энергии. Я знаю, насколько мне повезло, что я разделяю жизнь вместе с тобой. С любовью, Йен" - написал актер в блоге и выложил фото милого семейного празднования.