Алена Кравец попыталась ответить на критику

Алена старается посвящать своей дочке все свободное время, обеспечив ее всем необходимым.Некоторое время назад певица посетила программу "Прямой эфир", где на нее накинулись с обвинениями жизни напоказ.«Зависть, безусловно, присутствует. Мы это ощущаем в школе. Что стыдного в том, если есть возможность хорошо одевать ребенка, нанимать ему гувернеров. Я хочу, чтобы у моего ребенка было все самое лучшее, это абсолютно нормально.У нас раньше была частная школа, но не так давно ее перевели в ранг государственных учебных заведений. Безусловно, я хочу перевести дочь в частную школу, но у нас есть строгий отец, который считает, что в государственных школах учат лучше», – сказала Кравец.Отметим, что Алену периодически критикуют за ее шикарную жизнь.