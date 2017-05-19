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Алена Кравец попыталась ответить на критику

Сегодня, 15:06
Популярная певица Алена Кравец является мамой замечательной дочки Даниеллы.

Алена Кравец попыталась ответить на критику
Алена старается посвящать своей дочке все свободное время, обеспечив ее всем необходимым.

Алена Кравец попыталась ответить на критику


Некоторое время назад певица посетила программу "Прямой эфир", где на нее накинулись с обвинениями жизни напоказ.

«Зависть, безусловно, присутствует. Мы это ощущаем в школе. Что стыдного в том, если есть возможность хорошо одевать ребенка, нанимать ему гувернеров. Я хочу, чтобы у моего ребенка было все самое лучшее, это абсолютно нормально.

Алена Кравец попыталась ответить на критику


У нас раньше была частная школа, но не так давно ее перевели в ранг государственных учебных заведений. Безусловно, я хочу перевести дочь в частную школу, но у нас есть строгий отец, который считает, что в государственных школах учат лучше», – сказала Кравец.

Отметим, что Алену периодически критикуют за ее шикарную жизнь.

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Ключевые слова: Алена Кравец

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Кадр программы «Прямой эфир»

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