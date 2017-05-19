"Русфонд", так и не дождавшись отчета по большей части суммы, подал иск, который и был сегодня удовлетворен. "Мы неоднократно напоминали наследникам о необходимости отчитаться, отчета мы не получили, в результате мы обратились в Следственный комитет с просьбой разобраться" - рассказал глава благотворительной организации в интервью Первому каналу.
Суд вынес решение о взыскании с родных Жанны Фриске 22 миллионов рублей
Сегодня, 19:27
Сегодня Перовский суд столицы удовлетворил иск по скандальному делу о пропавших миллионах, собранных на лечение певицы Жанны Фриске.
Несмотря на заверения семьи покойной звезды о своей непричастности к пропаже денег, не подкрепленные никакими доказательствами, суд вынес решение о взыскании с родных Фриске сумму в 21,6 миллиона рублей в пользу организации "Русфонд". Именно "Русфонд", сразу после известия о тяжелой болезни Жанны, объявил всенародный сбор средств на лечение певицы. В итоге было собрано 25 миллионов - деньги, по словам семьи, пошли на процедуры в клиниках, а также на реабилитационный период. Однако отчет о потраченных средствах включил в себя лишь сумму в 4,12 миллиона, а остальные деньги, по данным следствия, были сняты со счёта матерью Фриске и затем бесследно пропали.
"Русфонд", так и не дождавшись отчета по большей части суммы, подал иск, который и был сегодня удовлетворен. "Мы неоднократно напоминали наследникам о необходимости отчитаться, отчета мы не получили, в результате мы обратились в Следственный комитет с просьбой разобраться" - рассказал глава благотворительной организации в интервью Первому каналу.
"Русфонд", так и не дождавшись отчета по большей части суммы, подал иск, который и был сегодня удовлетворен. "Мы неоднократно напоминали наследникам о необходимости отчитаться, отчета мы не получили, в результате мы обратились в Следственный комитет с просьбой разобраться" - рассказал глава благотворительной организации в интервью Первому каналу.
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Ключевые слова: Жанна Фриске, Дмитрий Шепелев
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Количество просмотров: 13 091
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, vk.com, starhit
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Автор фото: instagram, vk.com, starhit
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