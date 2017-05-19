Николь Кидман разделась ради новой роли

Знаменитая австралийская актриса Николь Кидман не испугалась очень смелых сцен в сериале "Большая маленькая ложь" и согласилась на съемки. Как видно из появившихся в сети кадров, 49-летняя звезда совсем не стесняется своего тела - ведь такой роскошной фигуре могут позавидовать и более молодые актрисы. Подобных откровенных сцен в фильмах с участием Кидман довольно мало, поэтому предстоящая работа станет настоящим откровением и для поклонников Николь.Сюжет детективного сериала "Большая маленькая ложь" разворачивается вокруг убийства на благотворительном школьном балу.