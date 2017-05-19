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Николь Кидман разделась ради новой роли

Вчера, 21:44
В сети появились провокационные кадры из новой актерской работы актрисы Николь Кидман.

Николь Кидман разделась ради новой роли
Знаменитая австралийская актриса Николь Кидман не испугалась очень смелых сцен в сериале "Большая маленькая ложь" и согласилась на съемки. Как видно из появившихся в сети кадров, 49-летняя звезда совсем не стесняется своего тела - ведь такой роскошной фигуре могут позавидовать и более молодые актрисы. Подобных откровенных сцен в фильмах с участием Кидман довольно мало, поэтому предстоящая работа станет настоящим откровением и для поклонников Николь.

Николь Кидман разделась ради новой роли


Николь Кидман разделась ради новой роли


Николь Кидман разделась ради новой роли


Сюжет детективного сериала "Большая маленькая ложь" разворачивается вокруг убийства на благотворительном школьном балу.

Николь Кидман разделась ради новой роли

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Ключевые слова: Николь Кидман

Количество просмотров: 32 656
Автор: Katarina

Автор фото: vk.com, instagram

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Николь Кидман разделась ради новой роли В сети появились провокационные кадры из новой актерской работы актрисы Николь Кидман.
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