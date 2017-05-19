Сюжет детективного сериала "Большая маленькая ложь" разворачивается вокруг убийства на благотворительном школьном балу.
Николь Кидман разделась ради новой роли
Вчера, 21:44
В сети появились провокационные кадры из новой актерской работы актрисы Николь Кидман.
Знаменитая австралийская актриса Николь Кидман не испугалась очень смелых сцен в сериале "Большая маленькая ложь" и согласилась на съемки. Как видно из появившихся в сети кадров, 49-летняя звезда совсем не стесняется своего тела - ведь такой роскошной фигуре могут позавидовать и более молодые актрисы. Подобных откровенных сцен в фильмах с участием Кидман довольно мало, поэтому предстоящая работа станет настоящим откровением и для поклонников Николь.
Сюжет детективного сериала "Большая маленькая ложь" разворачивается вокруг убийства на благотворительном школьном балу.
Сюжет детективного сериала "Большая маленькая ложь" разворачивается вокруг убийства на благотворительном школьном балу.
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Ключевые слова: Николь Кидман
Количество просмотров: 32 656
Количество просмотров: 32 656
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: vk.com, instagram
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Автор фото: vk.com, instagram
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Николь Кидман разделась ради новой роли В сети появились провокационные кадры из новой актерской работы актрисы Николь Кидман.
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