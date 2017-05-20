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Полина Гагарина пожаловалась на то, что ей не хватает времени

Сегодня, 13:38
Почти месяц назад известная певица Полина Гагарина родила второго ребенка.

Полина Гагарина пожаловалась на то, что ей не хватает времени
Недавно в своем микроблоге Полина решила поделиться с фолловерами распорядком своего дня.

Полина Гагарина пожаловалась на то, что ей не хватает времени


Артистка очень быстро после рождения ребенка вернулась к сольной карьере, но она признается, что иногда ей бывает нелегко.

«Будни кормящей работающей мамы. Выбежала из дома с мокрой головой, поэтому эффект вы видите на фото. В очках, потому что в глазах «спички»! Ночи не для сна. Ну а вырез на платье я деликатно прикрыла, чтобы не смущать своих дорогих подписчиков. Готовимся к премии RU TV, где я спою свою «Драму», – сообщила Гагарина.

Полина Гагарина пожаловалась на то, что ей не хватает времени


Стоит отметить, что для певицы и ее мужа Дмитрия Исхакова дочка Мия - первый общий ребенок.

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Ключевые слова: Полина Гагарина

Количество просмотров: 5 304
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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