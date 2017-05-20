Полина Гагарина пожаловалась на то, что ей не хватает времени

Недавно в своем микроблоге Полина решила поделиться с фолловерами распорядком своего дня.Артистка очень быстро после рождения ребенка вернулась к сольной карьере, но она признается, что иногда ей бывает нелегко.«Будни кормящей работающей мамы. Выбежала из дома с мокрой головой, поэтому эффект вы видите на фото. В очках, потому что в глазах «спички»! Ночи не для сна. Ну а вырез на платье я деликатно прикрыла, чтобы не смущать своих дорогих подписчиков. Готовимся к премии RU TV, где я спою свою «Драму», – сообщила Гагарина.Стоит отметить, что для певицы и ее мужа Дмитрия Исхакова дочка Мия - первый общий ребенок.