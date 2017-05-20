Elvirе T пришлось оправдываться перед соседями

Недавно певица была занята на съемках нового клипа.Согласно сюжету финал снимался в обычной квартире и для необходимого эффекта использовали дым-машину.Но это очень испугало соседей, они подумали, что начался пожар.«Через 20 минут к нам просто вламывается шесть человек со снаряжением. Полицейские и пожарные. Начинают допрашивать, выяснять, у всех ли имеется регистрация, паспорта и прочее. А у нас самая важная сцена. Ребята в панике показывают все мои ролики, а я на всю квартиру пою один из своих хитов, чтобы хоть как-то объяснить происходящее. В итоге, нас отпустили и пожелали все хорошо доснять. Мораль всей басни: если есть песня и клип, то ты не влип!» - сообщила артистка.Звезда надеется, что ее новое творение будет одобрено поклонниками.