Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Elvirе T пришлось оправдываться перед соседями

Сегодня, 13:52
Популярная певица Elvira T в каждое выступление старается вкладываться по максимуму, чтобы удивить поклонников.

Elvirе T пришлось оправдываться перед соседями
Недавно певица была занята на съемках нового клипа.

Elvirе T пришлось оправдываться перед соседями


Согласно сюжету финал снимался в обычной квартире и для необходимого эффекта использовали дым-машину.

Но это очень испугало соседей, они подумали, что начался пожар.

Elvirе T пришлось оправдываться перед соседями


«Через 20 минут к нам просто вламывается шесть человек со снаряжением. Полицейские и пожарные. Начинают допрашивать, выяснять, у всех ли имеется регистрация, паспорта и прочее. А у нас самая важная сцена. Ребята в панике показывают все мои ролики, а я на всю квартиру пою один из своих хитов, чтобы хоть как-то объяснить происходящее. В итоге, нас отпустили и пожелали все хорошо доснять. Мораль всей басни: если есть песня и клип, то ты не влип!» - сообщила артистка.

Звезда надеется, что ее новое творение будет одобрено поклонниками.

← Полина Гагарина пожаловалась на то, чт... Фанаты отрицательно отреагировали на ... →

Ключевые слова: Elvira T

Количество просмотров: 3 510
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Елена Корикова переехала из своей квартиры из-за конфликта с соседями
На съемках нового клипа "Будет жарко" Ольга Бузова показала сосок
Ольга Бузова предстала в необычном образе на съемках клипа
Певица Виктория Ланевская презентовала трогательный клип "Мама"
Самое популярное за неделю
Комментарии




Эмбер Херд предстала с новым цветом волос Популярную актрису Эмбер Херд все знают как эффектную блондинку.
Рустам Солнцев негативно отозвался о Егвении Феофилактовой С недавнего времени Рустам Солнцев начал вести в своем микроблоге рубрику "МамаДорогая", где обсуждает известных личностей.
Дмитрий Соколов стал счастливым папой в пятый раз Вчера, 19 мая, основатель известных "Уральских пельменей" Дмитрий Соколов стал папой в пятый раз.
Вика Цыганова поведала о проблемах с мужем В последние годы певица Вика Цыганова редко участвует в телепередачах.
Гоша Куценко сообщил о причинах расставания с Марией Порошиной Недавно в программу "Наедине со всеми" с Юлией Меньшовой пришел актер Гоша Куценко.
Фанаты отрицательно отреагировали на голое фото Антона Гусева Звездная пара главной телестройки страны Антон Гусев и Виктория Романец часто рассказывают подписчикам подробности личной жизни.
Elvirе T пришлось оправдываться перед соседями Популярная певица Elvira T в каждое выступление старается вкладываться по максимуму, чтобы удивить поклонников.
Полина Гагарина пожаловалась на то, что ей не хватает времени Почти месяц назад известная певица Полина Гагарина родила второго ребенка.
Дочка Дианы Ходаковской прошла обряд крещения В семье телеведущей Первого канала Дианы Ходоковской подрастает очаровательная маленькая дочка, которой всего полгода.
Николь Кидман разделась ради новой роли В сети появились провокационные кадры из новой актерской работы актрисы Николь Кидман.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2016 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.