Рустам Солнцев негативно отозвался о Егвении Феофилактовой

На этот раз выбор Рустама пал на экс-участницу знаменитой телестройки Евгению Феофилактову.Девушка развелась со своим супругом Антоном Гусевым после 4,5 лет отношений и рождения сына Даниэля.«Конечно, ей хочется всем продемонстрировать, что не один Антон после развода счастлив, но и у нее все отлично, - сообщил Солнцев. - Но я доподлинно знаю, что мужчины у нее нет. Вообще ошибка Женьки в том, что она корчит то, что на самом деле из себя не представляет. Поехала в Чечню, нацепила платок на голову - и все, типа порядочная, что ли? Да все знают, за что ей прозвище Труляля на проекте дали…Женька хорошая, красивая девчонка, но дело в том, что ей недостаточно быть просто красивой, ей хочется иметь репутацию порядочной, образованной, успешной… А откуда там порядочность, когда у всех на виду за месяц с несколькими парнями пыталась отношения строить? А уж про ее попытки учить иностранный язык и говорить смешно - постыдилась бы, что в 31 элементарные слова и фразы на английском не знаешь, а не афишировала всем вокруг, что пошла его учить… Женька, смирись, ты простая девчонка из Кирова! Будь проще и люди к тебе потянутся!»Позже выяснилось, что развод пары состоялся из-за увлечения Гусева еще одной участницей телепроекта Викторией Романец.