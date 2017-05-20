Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Рустам Солнцев негативно отозвался о Егвении Феофилактовой

Сегодня, 17:06
С недавнего времени Рустам Солнцев начал вести в своем микроблоге рубрику "МамаДорогая", где обсуждает известных личностей.

Рустам Солнцев негативно отозвался о Егвении Феофилактовой
На этот раз выбор Рустама пал на экс-участницу знаменитой телестройки Евгению Феофилактову.

Девушка развелась со своим супругом Антоном Гусевым после 4,5 лет отношений и рождения сына Даниэля.

Рустам Солнцев негативно отозвался о Егвении Феофилактовой


«Конечно, ей хочется всем продемонстрировать, что не один Антон после развода счастлив, но и у нее все отлично, - сообщил Солнцев. - Но я доподлинно знаю, что мужчины у нее нет. Вообще ошибка Женьки в том, что она корчит то, что на самом деле из себя не представляет. Поехала в Чечню, нацепила платок на голову - и все, типа порядочная, что ли? Да все знают, за что ей прозвище Труляля на проекте дали…

Рустам Солнцев негативно отозвался о Егвении Феофилактовой


Женька хорошая, красивая девчонка, но дело в том, что ей недостаточно быть просто красивой, ей хочется иметь репутацию порядочной, образованной, успешной… А откуда там порядочность, когда у всех на виду за месяц с несколькими парнями пыталась отношения строить? А уж про ее попытки учить иностранный язык и говорить смешно - постыдилась бы, что в 31 элементарные слова и фразы на английском не знаешь, а не афишировала всем вокруг, что пошла его учить… Женька, смирись, ты простая девчонка из Кирова! Будь проще и люди к тебе потянутся!»

Позже выяснилось, что развод пары состоялся из-за увлечения Гусева еще одной участницей телепроекта Викторией Романец.

← Дмитрий Соколов стал счастливым папой... Эмбер Херд предстала с новым цветом во... →

Ключевые слова: Рустам Солнцев, Евгения Феофилактова

Количество просмотров: 3 848
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Рустам Солнцев потерял близкого человека
Рустам Солнцев вкладывает деньги в пластику мамы
Рустам Солнцев сомневается в словах Егора Холявина
Рустам Солнцев поссорился с Леной Лениной
Самое популярное за неделю
Комментарии




Эмбер Херд предстала с новым цветом волос Популярную актрису Эмбер Херд все знают как эффектную блондинку.
Рустам Солнцев негативно отозвался о Егвении Феофилактовой С недавнего времени Рустам Солнцев начал вести в своем микроблоге рубрику "МамаДорогая", где обсуждает известных личностей.
Дмитрий Соколов стал счастливым папой в пятый раз Вчера, 19 мая, основатель известных "Уральских пельменей" Дмитрий Соколов стал папой в пятый раз.
Вика Цыганова поведала о проблемах с мужем В последние годы певица Вика Цыганова редко участвует в телепередачах.
Гоша Куценко сообщил о причинах расставания с Марией Порошиной Недавно в программу "Наедине со всеми" с Юлией Меньшовой пришел актер Гоша Куценко.
Фанаты отрицательно отреагировали на голое фото Антона Гусева Звездная пара главной телестройки страны Антон Гусев и Виктория Романец часто рассказывают подписчикам подробности личной жизни.
Elvirе T пришлось оправдываться перед соседями Популярная певица Elvira T в каждое выступление старается вкладываться по максимуму, чтобы удивить поклонников.
Полина Гагарина пожаловалась на то, что ей не хватает времени Почти месяц назад известная певица Полина Гагарина родила второго ребенка.
Дочка Дианы Ходаковской прошла обряд крещения В семье телеведущей Первого канала Дианы Ходоковской подрастает очаровательная маленькая дочка, которой всего полгода.
Николь Кидман разделась ради новой роли В сети появились провокационные кадры из новой актерской работы актрисы Николь Кидман.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2016 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.