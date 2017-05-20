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Елена Галицына поддержала своей красотой и задором сборную России на ЧМ по хоккею

Сегодня, 01:05
Певица и актриса Елена Галицына часто путешествует. На этот раз её выбор пал на Европу, где как раз проходил Чемпионат мира по хоккею.

Елена Галицына поддержала своей красотой и задором сборную России на ЧМ по хоккею



Несмотря на то, что сборная России в этом году не стала Чемпионом, для певицы и модели Елены Галицыной это не стало поводом расстраиваться и вешать нос.

Елена Галицына поддержала своей красотой и задором сборную России на ЧМ по хоккею


Путешествуя по Европе вслед за сборной России, Елена продолжает удивлять своих поклонников и ставить новые рекорды.

Елена Галицына поддержала своей красотой и задором сборную России на ЧМ по хоккею


Елена Галицына поддержала своей красотой и задором сборную России на ЧМ по хоккею


Так, на матче 1/4 финала против чехов, где среди болельщиков двух сборных царила дружественная и теплая атмосфера, Елена Галицына заключила пари с одним из чешских фанатов. По условиям этого спора, победителем признавался тот, кто быстрее выпьет бокал ледяного пива, а награда победителя пари - ужин в одном из самых знаменитых ресторанов Парижа. Когда прозвучала финальная сирена и сборная России отправилась праздновать победу, испытания для Елены Галицыной только начинались. Соревнования по скоростному употреблению пива прошли в баре стадиона и завершились полной победой Елены. В тот вечер в парижском ресторане кому-то пришлось неслабо раскошелиться, ведь Елена, отмечая победу сборной, решила ни в чем себе не отказывать!

Елена Галицына поддержала своей красотой и задором сборную России на ЧМ по хоккею


Елена Галицына поддержала своей красотой и задором сборную России на ЧМ по хоккею


Полуфинальный матч в Кельне, увы, сложился для российской команды не так успешно. Ведя после двух периодов со счетом 2:0, мы уступили в итоге со счетом 4:2. Елена всеми силами поддерживала хоккеистов, едва не сорвав голос. Даже оказавшись на одной трибуне с канадскими болельщиками, Елена Галицына не испугалась и до последней секунды матча пыталась подбодрить наших хоккеистов, в надежде, что им удастся переломить ход встречи. К сожалению, чуда не произошло, и победить не удалось. Уходя с игры, Елена имела столь грозный и опасный вид, что канадские болельщики расступались, давая ей пройти, лишь бы не попасть под горячую руку.

Елена Галицына поддержала своей красотой и задором сборную России на ЧМ по хоккею


Елена Галицына поддержала своей красотой и задором сборную России на ЧМ по хоккею


Однако жизнь продолжается, и уже сегодня Елена Галицына отправляется в ставший родным Лондон, чтобы поддержать свою любимую футбольную команду Челси в очередном матче АПЛ. Со спортом по жизни - это точно про нее!

Елена Галицына поддержала своей красотой и задором сборную России на ЧМ по хоккею

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Ключевые слова: Елена Галицына

Количество просмотров: 0
Автор: Mysha

Автор фото: пресс-служба

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Елена Галицына поддержала своей красотой и задором сборную России на ЧМ по хоккею Певица и актриса Елена Галицына часто путешествует. На этот раз её выбор пал на Европу, где как раз проходил Чемпионат мира по хоккею.
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