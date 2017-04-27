Сообщается, что решение о встрече Шепелев принял добровольно и на него не оказывалось никакого давления. Согласно решению суда, подобные встречи теперь будут происходить раз в месяц, а чуть позже семье певицы будет позволено видеть мальчика дважды в месяц.
Платон Шепелев впервые за долгое время встретился с бабушкой и дедушкой
Вчера, 19:53
Сын певицы Жанны Фриске и телеведущего Дмитрия Шепелева Платон встретился с родственниками.
По сообщениям различных изданий, ссылающихся на представителя Федеральной службы судебных приставов, Дмитрий Шепелев позволил отцу и матери Жанны Фриске, и также её сестре Наталье, увидеть Платона. Семейная встреча состоялась в прошедшие выходные.
Сообщается, что решение о встрече Шепелев принял добровольно и на него не оказывалось никакого давления. Согласно решению суда, подобные встречи теперь будут происходить раз в месяц, а чуть позже семье певицы будет позволено видеть мальчика дважды в месяц.
Сообщается, что решение о встрече Шепелев принял добровольно и на него не оказывалось никакого давления. Согласно решению суда, подобные встречи теперь будут происходить раз в месяц, а чуть позже семье певицы будет позволено видеть мальчика дважды в месяц.
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Ключевые слова: Жанна Фриске, Дмитрий Шепелев
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Количество просмотров: 4 927
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram
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Автор фото: instagram
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