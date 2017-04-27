Платон Шепелев впервые за долгое время встретился с бабушкой и дедушкой

По сообщениям различных изданий, ссылающихся на представителя Федеральной службы судебных приставов, Дмитрий Шепелев позволил отцу и матери Жанны Фриске, и также её сестре Наталье, увидеть Платона. Семейная встреча состоялась в прошедшие выходные.Сообщается, что решение о встрече Шепелев принял добровольно и на него не оказывалось никакого давления. Согласно решению суда, подобные встречи теперь будут происходить раз в месяц, а чуть позже семье певицы будет позволено видеть мальчика дважды в месяц.