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Владимир Пресняков сделал откровенное признание

Сегодня, 18:44
Певец Владимир Пресняков рассказал о серьезных проблемах с алкоголем.

Владимир Пресняков сделал откровенное признание
После развода с певицей Кристиной Орбакайте (звезды прожили в браке 10 лет) в 1996 году, Владимир Пресняков буквально позволил себе расслабиться и чрезмерно увлекся алкоголем. По словам певца, которые приводят различные издания, эта зависимость чуть не свела его в могилу - однажды исполнитель "допился" до клинической смерти.

Владимир Пресняков сделал откровенное признание


Но Преснякову всё же хватило силы воли признать свою пагубную привычку и обратиться за помощью к специалистам. После лечения в клинике и реабилитационного периода, жизнь звезды вернулась в нормальное русло и алкогольных срывов больше не происходило.

Владимир Пресняков сделал откровенное признание


Владимир Пресняков сделал откровенное признание

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Ключевые слова: Владимир Пресняков

Количество просмотров: 3 887
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com, spletnik.ru

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