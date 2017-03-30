Владимир Пресняков сделал откровенное признание

После развода с певицей Кристиной Орбакайте (звезды прожили в браке 10 лет) в 1996 году, Владимир Пресняков буквально позволил себе расслабиться и чрезмерно увлекся алкоголем. По словам певца, которые приводят различные издания, эта зависимость чуть не свела его в могилу - однажды исполнитель "допился" до клинической смерти.Но Преснякову всё же хватило силы воли признать свою пагубную привычку и обратиться за помощью к специалистам. После лечения в клинике и реабилитационного периода, жизнь звезды вернулась в нормальное русло и алкогольных срывов больше не происходило.