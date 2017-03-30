Но Преснякову всё же хватило силы воли признать свою пагубную привычку и обратиться за помощью к специалистам. После лечения в клинике и реабилитационного периода, жизнь звезды вернулась в нормальное русло и алкогольных срывов больше не происходило.
Владимир Пресняков сделал откровенное признание
Сегодня, 18:44
Певец Владимир Пресняков рассказал о серьезных проблемах с алкоголем.
После развода с певицей Кристиной Орбакайте (звезды прожили в браке 10 лет) в 1996 году, Владимир Пресняков буквально позволил себе расслабиться и чрезмерно увлекся алкоголем. По словам певца, которые приводят различные издания, эта зависимость чуть не свела его в могилу - однажды исполнитель "допился" до клинической смерти.
Но Преснякову всё же хватило силы воли признать свою пагубную привычку и обратиться за помощью к специалистам. После лечения в клинике и реабилитационного периода, жизнь звезды вернулась в нормальное русло и алкогольных срывов больше не происходило.
Но Преснякову всё же хватило силы воли признать свою пагубную привычку и обратиться за помощью к специалистам. После лечения в клинике и реабилитационного периода, жизнь звезды вернулась в нормальное русло и алкогольных срывов больше не происходило.
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Ключевые слова: Владимир Пресняков
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Количество просмотров: 3 887
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, vk.com, spletnik.ru
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Автор фото: instagram, vk.com, spletnik.ru
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