Лера Кудрявцева впервые рассказала о беременности

Слухи о беременности популярной 46-летней телеведущей начались сразу же после её свадьбы с хоккеистом Игорем Макаровым, однако информация ни разу не подтвердилась. Некоторое время назад Кудрявцева сама заговорила о втором ребенке (она уже воспитывает взрослого сына от первого брака) и призналась, что не намерена обращаться к услугам суррогатной матери и будет рожать сама.После этого заявления поклонники и различные издания вновь решили, что ведущая беременна. Однако в свежем интервью изданию "Теленеделя" Лера рассказала правду: "Каждый раз, когда пишут, что я в положении, говорю: "Ваши слова да Богу в уши". Пусть мненакаркают!".