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Лера Кудрявцева впервые рассказала о беременности

Сегодня, 18:59
Телеведущая Лера Кудрявцева прокомментировала своё интересное положение.

Лера Кудрявцева впервые рассказала о беременности
Слухи о беременности популярной 46-летней телеведущей начались сразу же после её свадьбы с хоккеистом Игорем Макаровым, однако информация ни разу не подтвердилась. Некоторое время назад Кудрявцева сама заговорила о втором ребенке (она уже воспитывает взрослого сына от первого брака) и призналась, что не намерена обращаться к услугам суррогатной матери и будет рожать сама.

Лера Кудрявцева впервые рассказала о беременности


После этого заявления поклонники и различные издания вновь решили, что ведущая беременна. Однако в свежем интервью изданию "Теленеделя" Лера рассказала правду: "Каждый раз, когда пишут, что я в положении, говорю: "Ваши слова да Богу в уши". Пусть мне
накаркают!".

Лера Кудрявцева впервые рассказала о беременности


Лера Кудрявцева впервые рассказала о беременности

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Ключевые слова: Лера Кудрявцева

Количество просмотров: 10 023
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com

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