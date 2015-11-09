Всё дело в так называемом Brexit, или выходе Великобритании из состава Евросоюза. Жена актера, как известно, итальянка. Двое детей пары также имеют итальянское гражданство. По словам представителя Колина, он подал документы на двойное гражданство Великобритании и Италии, чтобы наравне с семьей не иметь проблем со въездом в Евросоюз.
Колин Ферт попросил итальянский паспорт
Сегодня, 20:12
Знаменитый британский актер Колин Ферт хочет получить гражданство Италии.
В последнее время среди зарубежных знаменитостей стало настоящим трендом российское гражданство - и если некоторые актеры от слов переходят к делу и действительно получают паспорт, многие другие с удовольствием упоминают о своём желании перебраться в Россию при любом удобном случае. 56-летний Колин Ферт о российском паспорте пока не думает, а вот его собственный, британский документ не на шутку обеспокоил звезду.
Всё дело в так называемом Brexit, или выходе Великобритании из состава Евросоюза. Жена актера, как известно, итальянка. Двое детей пары также имеют итальянское гражданство. По словам представителя Колина, он подал документы на двойное гражданство Великобритании и Италии, чтобы наравне с семьей не иметь проблем со въездом в Евросоюз.
Всё дело в так называемом Brexit, или выходе Великобритании из состава Евросоюза. Жена актера, как известно, итальянка. Двое детей пары также имеют итальянское гражданство. По словам представителя Колина, он подал документы на двойное гражданство Великобритании и Италии, чтобы наравне с семьей не иметь проблем со въездом в Евросоюз.
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Ключевые слова: Колин Ферт
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Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, vk.com
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Автор фото: instagram, vk.com
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