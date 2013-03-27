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Вера Брежнева поделилась с подписчиками своей печалью

Вчера, 21:20
Певица Вера Брежнева озадачила поклонников своим новым комментарием.

Вера Брежнева поделилась с подписчиками своей печалью
Поклонники популярной исполнительницы привыкли видеть её улыбающейся и жизнерадостной, но в свежей записи её блога царит совершенно другое настроение. Читатели странички Брежневой оставили под записью множество вопросов о том, что же так опечалило звезду, но ответа пока не получили.

Вера Брежнева поделилась с подписчиками своей печалью


Вера Брежнева поделилась с подписчиками своей печалью


"Так печально... Последнее время меня так расстраивают поступки людей. Не слова, а именно поступки..." - написала певица и выложила грустный снимок.

Вера Брежнева поделилась с подписчиками своей печалью


Вера Брежнева поделилась с подписчиками своей печалью

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Ключевые слова: Вера Брежнева

Количество просмотров: 45 539
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com

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