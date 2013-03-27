Вера Брежнева поделилась с подписчиками своей печалью

Поклонники популярной исполнительницы привыкли видеть её улыбающейся и жизнерадостной, но в свежей записи её блога царит совершенно другое настроение. Читатели странички Брежневой оставили под записью множество вопросов о том, что же так опечалило звезду, но ответа пока не получили."Так печально... Последнее время меня так расстраивают поступки людей. Не слова, а именно поступки..." - написала певица и выложила грустный снимок.