"Так печально... Последнее время меня так расстраивают поступки людей. Не слова, а именно поступки..." - написала певица и выложила грустный снимок.
Вера Брежнева поделилась с подписчиками своей печалью
Вчера, 21:20
Певица Вера Брежнева озадачила поклонников своим новым комментарием.
Поклонники популярной исполнительницы привыкли видеть её улыбающейся и жизнерадостной, но в свежей записи её блога царит совершенно другое настроение. Читатели странички Брежневой оставили под записью множество вопросов о том, что же так опечалило звезду, но ответа пока не получили.
"Так печально... Последнее время меня так расстраивают поступки людей. Не слова, а именно поступки..." - написала певица и выложила грустный снимок.
"Так печально... Последнее время меня так расстраивают поступки людей. Не слова, а именно поступки..." - написала певица и выложила грустный снимок.
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Ключевые слова: Вера Брежнева
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Количество просмотров: 45 539
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, vk.com
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Автор фото: instagram, vk.com
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