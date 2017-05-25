В сети появились фото нового особняка Селены Гомес

24-летняя американская звезда Селена Гомес приобрела для себя настоящий райский уголок - очаровательный дом обошелся ей в 2 250 000 долларов, хотя обычно недвижимость в городе ангелов стоит в разы дороже.Поклонники певицы уже отметили, что в таком особняке их любимица будет по-настоящему счастлива. И как может быть иначе? Дом 1951 года постройки вмещает 4 спальни, 4 ванных комнаты, гостиную, библиотеку, бассейн. Общая площадь составляет 300 квадратных метров.