Поклонники певицы уже отметили, что в таком особняке их любимица будет по-настоящему счастлива. И как может быть иначе? Дом 1951 года постройки вмещает 4 спальни, 4 ванных комнаты, гостиную, библиотеку, бассейн. Общая площадь составляет 300 квадратных метров.
В сети появились фото нового особняка Селены Гомес
Сегодня, 17:05
Популярная певица Селена Гомес стала обладательницей дома в одном из районов Лос-Анджелеса.
24-летняя американская звезда Селена Гомес приобрела для себя настоящий райский уголок - очаровательный дом обошелся ей в 2 250 000 долларов, хотя обычно недвижимость в городе ангелов стоит в разы дороже.
Поклонники певицы уже отметили, что в таком особняке их любимица будет по-настоящему счастлива. И как может быть иначе? Дом 1951 года постройки вмещает 4 спальни, 4 ванных комнаты, гостиную, библиотеку, бассейн. Общая площадь составляет 300 квадратных метров.
Поклонники певицы уже отметили, что в таком особняке их любимица будет по-настоящему счастлива. И как может быть иначе? Дом 1951 года постройки вмещает 4 спальни, 4 ванных комнаты, гостиную, библиотеку, бассейн. Общая площадь составляет 300 квадратных метров.
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Ключевые слова: Селена Гомес
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Количество просмотров: 1 573
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: vk.com, spletnik.ru
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Автор фото: vk.com, spletnik.ru
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