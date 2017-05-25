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В сети появились фото нового особняка Селены Гомес

Сегодня, 17:05
Популярная певица Селена Гомес стала обладательницей дома в одном из районов Лос-Анджелеса.

В сети появились фото нового особняка Селены Гомес
24-летняя американская звезда Селена Гомес приобрела для себя настоящий райский уголок - очаровательный дом обошелся ей в 2 250 000 долларов, хотя обычно недвижимость в городе ангелов стоит в разы дороже.

В сети появились фото нового особняка Селены Гомес


В сети появились фото нового особняка Селены Гомес


Поклонники певицы уже отметили, что в таком особняке их любимица будет по-настоящему счастлива. И как может быть иначе? Дом 1951 года постройки вмещает 4 спальни, 4 ванных комнаты, гостиную, библиотеку, бассейн. Общая площадь составляет 300 квадратных метров.

В сети появились фото нового особняка Селены Гомес


В сети появились фото нового особняка Селены Гомес


В сети появились фото нового особняка Селены Гомес


В сети появились фото нового особняка Селены Гомес

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Ключевые слова: Селена Гомес

Количество просмотров: 1 573
Автор: Katarina

Автор фото: vk.com, spletnik.ru

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