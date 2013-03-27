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Дита фон Тиз пришла в восторг от посещения Москвы

Сегодня, 19:03
Главная звезда бурлеска Дита фон Тиз выложила в блоге фото из столицы.

Дита фон Тиз пришла в восторг от посещения Москвы
Актриса и модель, танцовщица и певица, и, наконец, просто роскошная женщина Дита фон Тиз посетила Москву. 44-летняя звезда прогулялась по Красной площади, побывала в бывшем особняке С. П. Рябушинского, где и было сделано фото ниже, а также заглянула в Алмазный фонд.

Дита фон Тиз пришла в восторг от посещения Москвы


Небольшая экскурсия и время, проведенное в городе в целом, очень впечатлили звезду - несмотря на то, что в столице она была уже не в первый раз. "Привет из Москвы! Это был чудесный день, наполненный ароматом цветущих деревьев. Я была в Москве много раз, но такого восторга я ещё не испытывала. Мне очень понравился музей Горького (особняк С. П. Рябушинского). Также я вновь зашла в Алмазный фонд, чтобы насладиться красотой экспонатов!" - написала Дита в своём блоге.

Дита фон Тиз пришла в восторг от посещения Москвы


Дита фон Тиз пришла в восторг от посещения Москвы


Дита фон Тиз пришла в восторг от посещения Москвы


Дита фон Тиз пришла в восторг от посещения Москвы


Дита фон Тиз пришла в восторг от посещения Москвы

← В сети появились фото нового особняка ...

Ключевые слова: Дита фон Тиз

Количество просмотров: 0
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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Дита фон Тиз пришла в восторг от посещения Москвы Главная звезда бурлеска Дита фон Тиз выложила в блоге фото из столицы.
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