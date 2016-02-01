В ответ Круз заявил, что он сам довольно рано начал актерскую карьеру и не представляет себя в какой-либо другой профессии, потому и является актером всю свою жизнь. Как эти слова должны были соотноситься с заданным вопросом, для журналистов так и осталось загадкой. А Круз всего лишь прибегнул к излюбленной манере ответа на самые разные вопросы - рассказал о самом себе.
Том Круз ответил на неожиданный вопрос о своей дочке
Вчера, 19:55
Голливудский актер Том Круз на премьере своего нового фильма "Мумия" странно рассказал о дочери.
Том Круз крайне редко говорит о личной жизни, и уж тем более о своей дочке даже в интервью. Но журналисты в Сиднее, где актер отвечал на их вопросы на пресс-конференции, решили рискнуть. Среди прочего у Тома спросили, хочет ли он, чтобы его дочь Сури в будущем стала актрисой. Напомним, что девочка является дочерью актера и его бывшей супруги актрисы Кэти Холмс.
В ответ Круз заявил, что он сам довольно рано начал актерскую карьеру и не представляет себя в какой-либо другой профессии, потому и является актером всю свою жизнь. Как эти слова должны были соотноситься с заданным вопросом, для журналистов так и осталось загадкой. А Круз всего лишь прибегнул к излюбленной манере ответа на самые разные вопросы - рассказал о самом себе.
В ответ Круз заявил, что он сам довольно рано начал актерскую карьеру и не представляет себя в какой-либо другой профессии, потому и является актером всю свою жизнь. Как эти слова должны были соотноситься с заданным вопросом, для журналистов так и осталось загадкой. А Круз всего лишь прибегнул к излюбленной манере ответа на самые разные вопросы - рассказал о самом себе.
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Ключевые слова: Том Круз
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Количество просмотров: 10 803
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, vk.com
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Автор фото: instagram, vk.com
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