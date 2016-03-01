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Вторая часть «Стражей Галактики» заработала в российском прокате более 1 миллиарда рублей

Вчера, 21:19
Продолжение популярнейшего фильма "Стражи Галактики" с успехом идет в российских кинотеатрах с 4 мая.

Вторая часть «Стражей Галактики» заработала в российском прокате более 1 миллиарда рублей
В "Стражах Галактики. Часть 2" появились уже знакомые и столь полюбившиеся зрителям персонажи - землянин Питер Квилл, или Звездный Лорд в исполнении Криса Пратта, Дракс (Дэйв Батиста), зеленокожая наемница Гамора (Зои Салдана), забавное живое дерево Грут, озвученное Вином Дизелем и говорящий Енот Ракета - ему подарил голос Брэдли Купер. При бюджете в 200 тысяч долларов лента только в России собрала почти 1,5 миллиарда рублей.

Вторая часть «Стражей Галактики» заработала в российском прокате более 1 миллиарда рублей


Вторая часть «Стражей Галактики» заработала в российском прокате более 1 миллиарда рублей


Герои самой экзотической команды из вселенной MARVEL вновь с головой окунаются в самые невероятные приключения, попадают в опасные ситуации, и, благодаря своей ловкости и везению, выпутываются из них почти без потерь, а иногда даже с выгодой для себя. Сюжет строится вокруг одной из самых главных тайн во всей Галактике: кто же на самом деле отец Питера Квилла? Неповторимый юмор героев, мгновенно запоминающийся саундтрек и фантастические пейзажи внеземных миров радуют и поклонников ленты, и тех, кто только знакомится с необычным миром "Стражей Галактики".

Вторая часть «Стражей Галактики» заработала в российском прокате более 1 миллиарда рублей


Московским любителям фантастики повезло особенно - ведь создатели фильма лично представили его в столице. На пресс-конференции и премьере присутствовали режиссер Джеймс Ганн, актер Майкл Рукер (Йонду) и новое лицо в команде "Стражей" - актриса Пом Клементьефф в роли Мантис, девушки-эмпата с забавными антенками на голове. Пом среди прочего призналась, что имеет непосредственное отношение к России - её дедушка по отцовской линии был русским.

Вторая часть «Стражей Галактики» заработала в российском прокате более 1 миллиарда рублей


Вторая часть «Стражей Галактики» заработала в российском прокате более 1 миллиарда рублей


Вторая часть «Стражей Галактики» заработала в российском прокате более 1 миллиарда рублей


Майкл Рукер отметил, что до сих пор с ужасом и смехом вспоминает процедуру грима для создания своего персонажа: "На мой грим ежедневно уходило 3 часа. За это время на меня накладывали до пяти слоёв синей краски, также наносились золотистые и серебряные оттенки. После съемок нужно было ещё полтора часа, чтобы всё это отмыть".

Вторая часть «Стражей Галактики» заработала в российском прокате более 1 миллиарда рублей


Вторая часть «Стражей Галактики» заработала в российском прокате более 1 миллиарда рублей


"Я официально анонсирую, что у нашего с вами любимого фильма будет продолжение, третья часть - выход на экраны планируется к 2020 году. Я уже точно знаю, каков будет сюжет, но никому этого не расскажу. Конечно, персонажи будут меняться, развиваться, укреплять дружеские, и не только, отношения. Будет круто!" - пообещал режиссер Джеймс Ганн.

Вторая часть «Стражей Галактики» заработала в российском прокате более 1 миллиарда рублей


Вторая часть «Стражей Галактики» заработала в российском прокате более 1 миллиарда рублей


Вторая часть «Стражей Галактики» заработала в российском прокате более 1 миллиарда рублей

← Том Круз ответил на неожиданный вопро... Белые кроссы Полины Стар наступают на... →

Ключевые слова: Джеймс Ганн, Крис Пратт, Зои Салдана, Майкл Рукер, Пом Клементьефф

Количество просмотров: 6 045
Автор: Katarina

Автор фото: кадры из фильма, wdsspr

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