"Хахахаха!! #Repost @volkovihome 1999 год. Последний звонок. Уже тогда знала, что Лазарев "выбьется в люди"... Всех с последним звонком!!!! Успешных экзаменов! Поступлений! Дружите! Запоминайте каждый день!!! Ведь впереди самое интересное)))) Давайте, рассказывайте! Кто плакал на Последнем звонке? А кто помахал учителям без доли сожаления?" - поделился Сергей записью со странички актрисы Екатерины Волковой, которая и опубликовала снимок.
Сергей Лазарев показал редкое фото со своего последнего звонка
Вчера, 21:14
Певец Сергей Лазарев вспомнил свой последний звонок в школе и показал фото.
Когда совсем скоро тысячи выпускников этого года навсегда попрощаются со школой, даже знаменитостей "накрывает" ностальгия и они радуют поклонников редкими кадрами из личных архивов. Подписчикам Сергея Лазарева повезло - сегодня, зайдя в блог любимого исполнителя, они увидели неожиданное свежее фото.
"Хахахаха!! #Repost @volkovihome 1999 год. Последний звонок. Уже тогда знала, что Лазарев "выбьется в люди"... Всех с последним звонком!!!! Успешных экзаменов! Поступлений! Дружите! Запоминайте каждый день!!! Ведь впереди самое интересное)))) Давайте, рассказывайте! Кто плакал на Последнем звонке? А кто помахал учителям без доли сожаления?" - поделился Сергей записью со странички актрисы Екатерины Волковой, которая и опубликовала снимок.
"Хахахаха!! #Repost @volkovihome 1999 год. Последний звонок. Уже тогда знала, что Лазарев "выбьется в люди"... Всех с последним звонком!!!! Успешных экзаменов! Поступлений! Дружите! Запоминайте каждый день!!! Ведь впереди самое интересное)))) Давайте, рассказывайте! Кто плакал на Последнем звонке? А кто помахал учителям без доли сожаления?" - поделился Сергей записью со странички актрисы Екатерины Волковой, которая и опубликовала снимок.
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Ключевые слова: Сергей Лазарев
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Количество просмотров: 4 706
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram
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Автор фото: instagram
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