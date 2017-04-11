Сергей Лазарев показал редкое фото со своего последнего звонка

Когда совсем скоро тысячи выпускников этого года навсегда попрощаются со школой, даже знаменитостей "накрывает" ностальгия и они радуют поклонников редкими кадрами из личных архивов. Подписчикам Сергея Лазарева повезло - сегодня, зайдя в блог любимого исполнителя, они увидели неожиданное свежее фото."Хахахаха!! #Repost @volkovihome 1999 год. Последний звонок. Уже тогда знала, что Лазарев "выбьется в люди"... Всех с последним звонком!!!! Успешных экзаменов! Поступлений! Дружите! Запоминайте каждый день!!! Ведь впереди самое интересное)))) Давайте, рассказывайте! Кто плакал на Последнем звонке? А кто помахал учителям без доли сожаления?" - поделился Сергей записью со странички актрисы Екатерины Волковой, которая и опубликовала снимок.