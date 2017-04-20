И вот она уже впервые после родов прошла по подиуму - это знаменательное событие произошло на Лазурном берегу, в рамках ежегодного гала-вечера благотворительного фонда amfAR. Шейк предстала перед публикой в сверкающем платье с плиссированной юбкой и глубоким декольте.
Ирина Шейк прошла по подиуму впервые после родов
Вчера, 21:32
Модель Ирина Шейк совсем недавно стала мамой в первый раз.
Поклонники и даже многие знаменитости не устают восхищаться красотой Ирины Шейк и тем, как быстро она смогла вернуть себе былую форму после беременности. Дочка Шейк и её возлюбленного актера Брэдли Купера, получившая имя Леа де Сьен Шейк Купер, родилась в марте этого года. Буквально несколько дней назад Ирина блистала на красной дорожке Каннского кинофестиваля.
И вот она уже впервые после родов прошла по подиуму - это знаменательное событие произошло на Лазурном берегу, в рамках ежегодного гала-вечера благотворительного фонда amfAR. Шейк предстала перед публикой в сверкающем платье с плиссированной юбкой и глубоким декольте.
И вот она уже впервые после родов прошла по подиуму - это знаменательное событие произошло на Лазурном берегу, в рамках ежегодного гала-вечера благотворительного фонда amfAR. Шейк предстала перед публикой в сверкающем платье с плиссированной юбкой и глубоким декольте.
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Ключевые слова: Ирина Шейк
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Количество просмотров: 7 332
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, vk.com
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Автор фото: instagram, vk.com
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