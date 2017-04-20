Ирина Шейк прошла по подиуму впервые после родов

Поклонники и даже многие знаменитости не устают восхищаться красотой Ирины Шейк и тем, как быстро она смогла вернуть себе былую форму после беременности. Дочка Шейк и её возлюбленного актера Брэдли Купера, получившая имя Леа де Сьен Шейк Купер, родилась в марте этого года. Буквально несколько дней назад Ирина блистала на красной дорожке Каннского кинофестиваля.И вот она уже впервые после родов прошла по подиуму - это знаменательное событие произошло на Лазурном берегу, в рамках ежегодного гала-вечера благотворительного фонда amfAR. Шейк предстала перед публикой в сверкающем платье с плиссированной юбкой и глубоким декольте.