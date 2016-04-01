В последнее время Рианна действительно появляется на публике в исключительно свободной одежде. Связано ли это с беременностью, или у исполнительницы просто изменился стиль, пока неясно - сама Рианна никак не комментирует появившиеся сообщения.
Рианна готовится впервые стать мамой
Вчера, 20:12
Популярная исполнительница Рианна беременна.
Об интересном положении 29-летней певицы различные мировые издания сообщают со ссылкой на её поклонников - именно они "забили тревогу", разглядев под довольно свободными нарядами Рианны округлившийся животик. Кроме того, звезда явно набрала лишние килограммы.
В последнее время Рианна действительно появляется на публике в исключительно свободной одежде. Связано ли это с беременностью, или у исполнительницы просто изменился стиль, пока неясно - сама Рианна никак не комментирует появившиеся сообщения.
В последнее время Рианна действительно появляется на публике в исключительно свободной одежде. Связано ли это с беременностью, или у исполнительницы просто изменился стиль, пока неясно - сама Рианна никак не комментирует появившиеся сообщения.
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Ключевые слова: Рианна
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Количество просмотров: 15 600
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, twitter
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Автор фото: instagram, twitter
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