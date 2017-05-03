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Лариса Долина впервые показала свою подросшую внучку

Сегодня, 19:56
Певица Лариса Долина поделилась успехами любимой внучки.

Лариса Долина впервые показала свою подросшую внучку
61-летняя Лариса Долина вместе с дочерью и внучкой Александрой посетила концерт знаменитого коллектива "Непоседы", а после шоу ответила на вопросы журналистов. Среди прочего она рассказала о 6-летней Саше: "Сказать, что это большая артистка растет, еще рано. Но мы ее просто воспитываем в этом ключе".

Лариса Долина впервые показала свою подросшую внучку


Певица добавила, что девочка любит заниматься музыкой, хотя пока уделяет этому не так много времени. Но собственный стиль, по крайней мере, в одежде, у юной наследницы уже есть.

Лариса Долина впервые показала свою подросшую внучку


Лариса Долина впервые показала свою подросшую внучку

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Ключевые слова: Лариса Долина

Количество просмотров: 143
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, Лилия Шарловская

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