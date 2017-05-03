Певица добавила, что девочка любит заниматься музыкой, хотя пока уделяет этому не так много времени. Но собственный стиль, по крайней мере, в одежде, у юной наследницы уже есть.
Лариса Долина впервые показала свою подросшую внучку
Сегодня, 19:56
Певица Лариса Долина поделилась успехами любимой внучки.
61-летняя Лариса Долина вместе с дочерью и внучкой Александрой посетила концерт знаменитого коллектива "Непоседы", а после шоу ответила на вопросы журналистов. Среди прочего она рассказала о 6-летней Саше: "Сказать, что это большая артистка растет, еще рано. Но мы ее просто воспитываем в этом ключе".
Певица добавила, что девочка любит заниматься музыкой, хотя пока уделяет этому не так много времени. Но собственный стиль, по крайней мере, в одежде, у юной наследницы уже есть.
Певица добавила, что девочка любит заниматься музыкой, хотя пока уделяет этому не так много времени. Но собственный стиль, по крайней мере, в одежде, у юной наследницы уже есть.
← Модель plus-size Эшли Грэм призналась, что ... Ани Лорак обновила блог милым семейны... →
Ключевые слова: Лариса Долина
Количество просмотров: 143
Количество просмотров: 143
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, Лилия Шарловская
Поделись с друзьями:
Автор фото: instagram, Лилия Шарловская
Поделись с друзьями:
Похожие новости
Самое популярное за неделю
Комментарии
Ани Лорак обновила блог милым семейным снимком Популярная исполнительница Ани Лорак порадовала поклонников фотографией дочери и супруга.
Лариса Долина впервые показала свою подросшую внучку Певица Лариса Долина поделилась успехами любимой внучки.
Модель plus-size Эшли Грэм призналась, что ей пришлось пережить в школьные годы Самая известная модель plus-size Эшли Грэм рассказала об издевательствах одноклассников.
Ким Кардашьян впервые рассказала, почему её второй брак продлился всего 72 дня Светская львица Ким Кардашьян поведала правду о своём втором замужестве.
Мама Анфисы Чеховой едва не стала жертвой московского урагана Телеведущая Анфиса Чехова чуть не лишилась близкого человека.
Памела Андерсон вышла в свет в невероятном полупрозрачном наряде Актриса Памела Андерсон затмила других звезд на открытии клуба.
В сети появился новый снимок Кейт Миддлтон и принца Уильяма в компании детей Герцогиня Кембриджская и принц Уильям позируют фотографу вместе с детьми.