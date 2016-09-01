В кадре помимо Лорак запечатлены её супруг Мурат Налчаджиоглу и 5-летняя дочка София. "Улыбайтесь! Ваши улыбки могут согреть Мир. #мир#любовь#семья" - подписала снимок Ани.
Ани Лорак обновила блог милым семейным снимком
Сегодня, 20:24
Популярная исполнительница Ани Лорак порадовала поклонников фотографией дочери и супруга.
Подписчики певицы Ани Лорак сегодня буквально рассыпались в восхищенных комментариях - звезда выложила семейное фото, сделанное, по всей видимости, на отдыхе в парке.
В кадре помимо Лорак запечатлены её супруг Мурат Налчаджиоглу и 5-летняя дочка София. "Улыбайтесь! Ваши улыбки могут согреть Мир. #мир#любовь#семья" - подписала снимок Ани.
В кадре помимо Лорак запечатлены её супруг Мурат Налчаджиоглу и 5-летняя дочка София. "Улыбайтесь! Ваши улыбки могут согреть Мир. #мир#любовь#семья" - подписала снимок Ани.
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Ключевые слова: Ани Лорак
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Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram
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Автор фото: instagram
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