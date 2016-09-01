Ани Лорак обновила блог милым семейным снимком

Подписчики певицы Ани Лорак сегодня буквально рассыпались в восхищенных комментариях - звезда выложила семейное фото, сделанное, по всей видимости, на отдыхе в парке.В кадре помимо Лорак запечатлены её супруг Мурат Налчаджиоглу и 5-летняя дочка София. "Улыбайтесь! Ваши улыбки могут согреть Мир. #мир#любовь#семья" - подписала снимок Ани.