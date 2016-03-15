Аккаунт звезды в Instagram заблокирован для публики и предназначен лишь для обмена сообщениями и снимками с близкими людьми певицы. Однако хакеров это не остановило.
Хакеры украли личное фото Пелагеи
Сегодня, 21:03
Певица Пелагея возмущена хакерской атакой на свой блог.
Неизвестные злоумышленники взломали личный блог известной исполнительницы Пелагеи и выложили свою "добычу" в виде одного кадра в сеть. Им оказалось селфи звезды, сделанное в автомобиле. И хоть снимок не был откровенным, как скандальные обнаженные фото, похищенные у западных знаменитостей, Пелагею эта кража привела в ярость. В комментарии к выложенному фото она оставила гневную запись.
Аккаунт звезды в Instagram заблокирован для публики и предназначен лишь для обмена сообщениями и снимками с близкими людьми певицы. Однако хакеров это не остановило.
Аккаунт звезды в Instagram заблокирован для публики и предназначен лишь для обмена сообщениями и снимками с близкими людьми певицы. Однако хакеров это не остановило.
← Ани Лорак обновила блог милым семейны...
Ключевые слова: Пелагея
Количество просмотров: 0
Количество просмотров: 0
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram
Поделись с друзьями:
Автор фото: instagram
Поделись с друзьями:
Похожие новости
Самое популярное за неделю
Комментарии
Ани Лорак обновила блог милым семейным снимком Популярная исполнительница Ани Лорак порадовала поклонников фотографией дочери и супруга.
Лариса Долина впервые показала свою подросшую внучку Певица Лариса Долина поделилась успехами любимой внучки.
Модель plus-size Эшли Грэм призналась, что ей пришлось пережить в школьные годы Самая известная модель plus-size Эшли Грэм рассказала об издевательствах одноклассников.
Ким Кардашьян впервые рассказала, почему её второй брак продлился всего 72 дня Светская львица Ким Кардашьян поведала правду о своём втором замужестве.
Мама Анфисы Чеховой едва не стала жертвой московского урагана Телеведущая Анфиса Чехова чуть не лишилась близкого человека.
Памела Андерсон вышла в свет в невероятном полупрозрачном наряде Актриса Памела Андерсон затмила других звезд на открытии клуба.
В сети появился новый снимок Кейт Миддлтон и принца Уильяма в компании детей Герцогиня Кембриджская и принц Уильям позируют фотографу вместе с детьми.