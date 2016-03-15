Хакеры украли личное фото Пелагеи

Неизвестные злоумышленники взломали личный блог известной исполнительницы Пелагеи и выложили свою "добычу" в виде одного кадра в сеть. Им оказалось селфи звезды, сделанное в автомобиле. И хоть снимок не был откровенным, как скандальные обнаженные фото, похищенные у западных знаменитостей, Пелагею эта кража привела в ярость. В комментарии к выложенному фото она оставила гневную запись.Аккаунт звезды в Instagram заблокирован для публики и предназначен лишь для обмена сообщениями и снимками с близкими людьми певицы. Однако хакеров это не остановило.