Затем пришло время морской романтики - на снимке Ани запечатлена в компании супруга Мурата Налчаджиоглу. "Удивительный завтрак у моря" - подписала фото звезда.
Ани Лорак показала кадры из новой фотосессии и романтическое фото с супругом
Сегодня, 00:17
Певица Ани Лорак обновила блог свежими снимками.
Ани Лорак является активным пользователем сети Instagram и практически ежедневно радует своих подписчиков чем-нибудь новеньким. Последние дни были особенно "урожайными" на красивые кадры - сначала поклонники писали восхищенные комментарии ко двум роскошным фото из студии.
Затем пришло время морской романтики - на снимке Ани запечатлена в компании супруга Мурата Налчаджиоглу. "Удивительный завтрак у моря" - подписала фото звезда.
Затем пришло время морской романтики - на снимке Ани запечатлена в компании супруга Мурата Налчаджиоглу. "Удивительный завтрак у моря" - подписала фото звезда.
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Ключевые слова: Ани Лорак
Количество просмотров: 8 736
Количество просмотров: 8 736
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram
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Автор фото: instagram
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