Ани Лорак показала кадры из новой фотосессии и романтическое фото с супругом

Ани Лорак является активным пользователем сети Instagram и практически ежедневно радует своих подписчиков чем-нибудь новеньким. Последние дни были особенно "урожайными" на красивые кадры - сначала поклонники писали восхищенные комментарии ко двум роскошным фото из студии.Затем пришло время морской романтики - на снимке Ани запечатлена в компании супруга Мурата Налчаджиоглу. "Удивительный завтрак у моря" - подписала фото звезда.