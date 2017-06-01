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Ани Лорак показала кадры из новой фотосессии и романтическое фото с супругом

Сегодня, 00:17
Певица Ани Лорак обновила блог свежими снимками.

Ани Лорак показала кадры из новой фотосессии и романтическое фото с супругом
Ани Лорак является активным пользователем сети Instagram и практически ежедневно радует своих подписчиков чем-нибудь новеньким. Последние дни были особенно "урожайными" на красивые кадры - сначала поклонники писали восхищенные комментарии ко двум роскошным фото из студии.

Ани Лорак показала кадры из новой фотосессии и романтическое фото с супругом


Ани Лорак показала кадры из новой фотосессии и романтическое фото с супругом


Затем пришло время морской романтики - на снимке Ани запечатлена в компании супруга Мурата Налчаджиоглу. "Удивительный завтрак у моря" - подписала фото звезда.

Ани Лорак показала кадры из новой фотосессии и романтическое фото с супругом

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Ключевые слова: Ани Лорак

Количество просмотров: 8 736
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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