Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Милана Кержакова заставила волноваться поклонников

Сегодня, 18:00
Пару недель назад в Санкт-Петербурге был организован "Цветочный бал" благотворительного фонда "Звезды детям" Александра Кержакова.

Милана Кержакова заставила волноваться поклонников
Бал также посетила супруга знаменитого футболиста Милана.

Милана Кержакова заставила волноваться поклонников


Но после того, как мероприятие завершилось, девушка заставила поклонников переживать, пропав на неделю.

Милана Кержакова заставила волноваться поклонников


«Дорогие мои друзья,подписчики, благотворители, жертвователи, коллеги! Я хочу попросить у вас прощения. Прощения за то, что ровно на неделю после проведения невероятного важного для меня мероприятия я выпала целиком из жизни – причиной тому, к сожалению, послужило нервное истощение, видимо, как справедливо в свое время говорил мой папа: «Каждому дается испытаний ровно по силам». На том моменте мои силы, вероятно, закончились», – сообщила супруга футболиста.

Напомним, что 4 апреля в семье Миланы случилось несчастье, скончался ее отец.

← Исхудавший Дима Билан при всех встал н... Ларису Долину с трудом узнали поклонн... →

Ключевые слова: Александр Кержаков, Милана Кержакова

Количество просмотров: 4 173
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Милана Кержакова тяжело переживает потерю отца
Милана Кержакова впервые прокомментировала смерть отца
У беременной Миланы Кержаковой скончался папа
Милана Кержакова в ожидании малыша набрала в весе
Самое популярное за неделю
Комментарии



Анна Семенович прокомментировала слухи о беременности Всё чаще и чаще в сети появляется информация о беременности певицы Анны Семенович.
Наташа Королева похвасталась роскошным подарком на день рождения Певица Наташа Королева на днях отметила свой 44-й день рождения.
Алина Кабаева поразила фигурой в купальнике Недавно отпраздновавшая 34-ый День рождения Алина Кабаева очень редко появляется на публике и тем более делится личными фото.
Постельный снимок Дэвида Кэмерона вызвал бурную реакцию в сети Недавно супружеская чета, Саманта и Дэвид Кэмерон, бывший премьер-министр Великобритании, праздновали 21 год с момента свадьбы.
Мария Максакова опубликовала фото сына 1 июня весь мир отмечает Международный день защиты детей.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2016 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.