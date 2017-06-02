Милана Кержакова заставила волноваться поклонников

Бал также посетила супруга знаменитого футболиста Милана.Но после того, как мероприятие завершилось, девушка заставила поклонников переживать, пропав на неделю.«Дорогие мои друзья,подписчики, благотворители, жертвователи, коллеги! Я хочу попросить у вас прощения. Прощения за то, что ровно на неделю после проведения невероятного важного для меня мероприятия я выпала целиком из жизни – причиной тому, к сожалению, послужило нервное истощение, видимо, как справедливо в свое время говорил мой папа: «Каждому дается испытаний ровно по силам». На том моменте мои силы, вероятно, закончились», – сообщила супруга футболиста.Напомним, что 4 апреля в семье Миланы случилось несчастье, скончался ее отец.