Наташа Королева похвасталась роскошным подарком на день рождения

"Мой @lovepussu умеет удивлять!!! Муж Сергей Глушко подарил машину-мечту - яркого шустрого "жука". "Буду ездить на нем по нашему дачному поселку! #наташакоролева #шоубизнес #российскиезвезды #эстрада #деньрождение #подарокмужа #тарзанка" - гласит запись в блоге певицы.
Сладкий подарок в том же любимом цвете божьих коровок имениннице преподнесли её подруги: "Аааааа!!! Божья коровка!!! Как круто!!! Спасибо, мои любимые подружки, вы умеете удивить!!! #наташакоролева #магияЛ #праздник #деньрождения".