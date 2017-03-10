Наташа Королева похвасталась роскошным подарком на день рождения

31 мая близкие и друзья, и, конечно, поклонники поздравляли известную исполнительницу Наташу Королеву с днем рождения. Но больше всех, что и понятно, отличился супруг звезды Сергей Глушко."Мой @lovepussu умеет удивлять!!! Муж Сергей Глушко подарил машину-мечту - яркого шустрого "жука". "Буду ездить на нем по нашему дачному поселку! #наташакоролева #шоубизнес #российскиезвезды #эстрада #деньрождение #подарокмужа #тарзанка" - гласит запись в блоге певицы.Сладкий подарок в том же любимом цвете божьих коровок имениннице преподнесли её подруги: "Аааааа!!! Божья коровка!!! Как круто!!! Спасибо, мои любимые подружки, вы умеете удивить!!! #наташакоролева #магияЛ #праздник #деньрождения".