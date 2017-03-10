Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Наташа Королева похвасталась роскошным подарком на день рождения

Сегодня, 21:45
Певица Наташа Королева на днях отметила свой 44-й день рождения.

Наташа Королева похвасталась роскошным подарком на день рождения
31 мая близкие и друзья, и, конечно, поклонники поздравляли известную исполнительницу Наташу Королеву с днем рождения. Но больше всех, что и понятно, отличился супруг звезды Сергей Глушко.

Наташа Королева похвасталась роскошным подарком на день рождения


"Мой @lovepussu умеет удивлять!!! Муж Сергей Глушко подарил машину-мечту - яркого шустрого "жука". "Буду ездить на нем по нашему дачному поселку! #наташакоролева #шоубизнес #российскиезвезды #эстрада #деньрождение #подарокмужа #тарзанка" - гласит запись в блоге певицы.

Наташа Королева похвасталась роскошным подарком на день рождения


Сладкий подарок в том же любимом цвете божьих коровок имениннице преподнесли её подруги: "Аааааа!!! Божья коровка!!! Как круто!!! Спасибо, мои любимые подружки, вы умеете удивить!!! #наташакоролева #магияЛ #праздник #деньрождения".

Наташа Королева похвасталась роскошным подарком на день рождения

← Алина Кабаева поразила фигурой в купа... Анна Семенович прокомментировала слу... →

Ключевые слова: Наташа Королева

Количество просмотров: 0
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Сергей Глушко опозорил Наташу Королеву в День её рождения
Сергей Глушко опубликовал откровенный снимок
Наташа Королева трогательно поздравила супруга с Днем Рождения
Наташа Королёва показала фото повзрослевшего сына
Самое популярное за неделю
Комментарии



Анна Семенович прокомментировала слухи о беременности Всё чаще и чаще в сети появляется информация о беременности певицы Анны Семенович.
Наташа Королева похвасталась роскошным подарком на день рождения Певица Наташа Королева на днях отметила свой 44-й день рождения.
Алина Кабаева поразила фигурой в купальнике Недавно отпраздновавшая 34-ый День рождения Алина Кабаева очень редко появляется на публике и тем более делится личными фото.
Постельный снимок Дэвида Кэмерона вызвал бурную реакцию в сети Недавно супружеская чета, Саманта и Дэвид Кэмерон, бывший премьер-министр Великобритании, праздновали 21 год с момента свадьбы.
Мария Максакова опубликовала фото сына 1 июня весь мир отмечает Международный день защиты детей.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2016 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.