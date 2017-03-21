Хотя Семенович всегда отличалась пышными формами, подписчики разглядели у неё растущий животик. Однако сама Анна на все догадки о беременности ответила коротко, но ясно: "Нет пока, но надеюсь скоро".
Анна Семенович прокомментировала слухи о беременности
Сегодня, 21:57
Всё чаще и чаще в сети появляется информация о беременности певицы Анны Семенович.
В последнее время подписчики популярной исполнительницы Анны Семенович теряются в догадках - неужели звезда находится в интересном положении? На такие мысли их подталкивают свежие фотографии, которые певица публикует в личном блоге.
Хотя Семенович всегда отличалась пышными формами, подписчики разглядели у неё растущий животик. Однако сама Анна на все догадки о беременности ответила коротко, но ясно: "Нет пока, но надеюсь скоро".
Хотя Семенович всегда отличалась пышными формами, подписчики разглядели у неё растущий животик. Однако сама Анна на все догадки о беременности ответила коротко, но ясно: "Нет пока, но надеюсь скоро".
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Ключевые слова: Анна Семенович
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Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram
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Автор фото: instagram
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Анна Семенович прокомментировала слухи о беременности Всё чаще и чаще в сети появляется информация о беременности певицы Анны Семенович.
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