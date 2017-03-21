Анна Семенович прокомментировала слухи о беременности

В последнее время подписчики популярной исполнительницы Анны Семенович теряются в догадках - неужели звезда находится в интересном положении? На такие мысли их подталкивают свежие фотографии, которые певица публикует в личном блоге.Хотя Семенович всегда отличалась пышными формами, подписчики разглядели у неё растущий животик. Однако сама Анна на все догадки о беременности ответила коротко, но ясно: "Нет пока, но надеюсь скоро".