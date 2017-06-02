Максим Фадеев поделился архивным клипом с участием Юлии Савичевой

Некоторое время назад Максим порадовал поклонников архивным роликом с участием Савичевой, который еще никто не видел.
Видео доступно для просмотра здесь.
«Нашел на одном из хардов готовый, но не выпущенный клип Юли Савичевой. Несколько лет назад мы его не стали релизить, но может быть именно сейчас пришло его время? Я почему-то взглянул на него по-другому... Он мне показался таким душевным, простым в своем исполнении, но очень глубоким по своим внутренним составляющим. Делюсь с вами отрывком. Что скажете? Стоит выпустить или нет?» – поведал Максим.
Поклонникам понравился клип на композицию "Малыш", который опубликовал продюсер.