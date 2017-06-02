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Максим Фадеев поделился архивным клипом с участием Юлии Савичевой

Сегодня, 00:46
Популярная певица, участница проекта "Фабрика звезд" Юлия Савичева не часто публикует новые посты в своем микроблоге.

Максим Фадеев поделился архивным клипом с участием Юлии Савичевой
В феврале этого года продюсер и композитор Максим Фадеев поделился с корреспондентами тем, что Юлия теперь проживает в Португалии со своим супругом.

Некоторое время назад Максим порадовал поклонников архивным роликом с участием Савичевой, который еще никто не видел.

Максим Фадеев поделился архивным клипом с участием Юлии Савичевой


Видео доступно для просмотра здесь.

«Нашел на одном из хардов готовый, но не выпущенный клип Юли Савичевой. Несколько лет назад мы его не стали релизить, но может быть именно сейчас пришло его время? Я почему-то взглянул на него по-другому... Он мне показался таким душевным, простым в своем исполнении, но очень глубоким по своим внутренним составляющим. Делюсь с вами отрывком. Что скажете? Стоит выпустить или нет?» – поведал Максим.

Максим Фадеев поделился архивным клипом с участием Юлии Савичевой


Поклонникам понравился клип на композицию "Малыш", который опубликовал продюсер.

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Ключевые слова: Юлия Савичева, Максим Фадеев

Количество просмотров: 3 887
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Youtube

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