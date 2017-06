Алексей сопоставил новую песню певиц Ольги Бузовой и Насти Кудри "Будет жарко" и композицию "Worth it" группы Fifth Harmony и Kid Ink, которая вышла еще в 2015 году.Артисту показалось, что припевы песен звучат практически один в один.«Мне кажется, что Fifth Harmony у кого-то тырнули припев. Я его точно где-то слышал. Девчонки, Оля Бузова и Настя Кудри, срочно обращайтесь в авторское сообщество! У вас припев украли один в один ваще!» – сообщил Воробьев подписчикам.Отметим, что композиция "Будет жарко" за короткий период набрала огромное количество просмотров.