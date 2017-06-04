Борис Корчевников впервые увидел своего брата

Братья узнали друг о друге только год назад и начали поддерживать связь.Борис и брат Евгений приходятся друг другу двоюродными по линии отца.«Дедушка по папе у нас с Женей один. Этот дедушка, видимо, не был примером постоянства - и мой папа, и Женина мама родились от разных женщин... Так и мой папа потом жил: крепкой семьи не построил. Я вообще узнал его в 13 лет. А другого его ребенка - свою сводную сестру - я узнал вообще лишь, когда папа уже умирал. Теперь вот и Женю узнал. И подумал: а как у нас сложится жизнь? И что это за закон повторения не только лучшего, но и ошибок своих родителей?» - сообщил Корчевников в Инстаграм.Борис поражен тому, насколько они с Евгением похожи друг на друга.