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Борис Корчевников впервые увидел своего брата

Сегодня, 13:38
Некоторое время назад известный ведущий Борис Корчевников впервые встретился со своим братом.

Борис Корчевников впервые увидел своего брата
Братья узнали друг о друге только год назад и начали поддерживать связь.

Борис и брат Евгений приходятся друг другу двоюродными по линии отца.

Борис Корчевников впервые увидел своего брата


«Дедушка по папе у нас с Женей один. Этот дедушка, видимо, не был примером постоянства - и мой папа, и Женина мама родились от разных женщин... Так и мой папа потом жил: крепкой семьи не построил. Я вообще узнал его в 13 лет. А другого его ребенка - свою сводную сестру - я узнал вообще лишь, когда папа уже умирал. Теперь вот и Женю узнал. И подумал: а как у нас сложится жизнь? И что это за закон повторения не только лучшего, но и ошибок своих родителей?» - сообщил Корчевников в Инстаграм.

Борис поражен тому, насколько они с Евгением похожи друг на друга.

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Ключевые слова: Борис Корчевников

Количество просмотров: 6 773
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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